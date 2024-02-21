Gelecek Partisi, sadece 1 adayla seçime giriyor

SAADET VE İYİ PARTİ’YE DESTEK
Daha önce sadece Derince’de aday açıklayan Gelecek Partisi, son güne kadar başka yerde aday çıkartmadı ve tek adayla seçime girme kararı aldı. Gelecek Partisi’nin tek adayı Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu olurken, diğer ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı için İYİ Parti ve Saadet Partisi Başkan Adayı isimleri desteklemeye karar verdi. Buna göre Gebze ve Çayırova Belediye Başkanlığı seçiminde İYİ Parti Adayı’nı desteleyecek olan Gelecek Partisi, büyükşehir belediye başkanı seçiminde ve kalan ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde ise Saadet Partisi Adayı’na destek verecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.