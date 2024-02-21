Gelecek Partisi, sadece 1 adayla seçime giriyor

SAADET VE İYİ PARTİ’YE DESTEK

Daha önce sadece Derince’de aday açıklayan Gelecek Partisi, son güne kadar başka yerde aday çıkartmadı ve tek adayla seçime girme kararı aldı. Gelecek Partisi’nin tek adayı Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu olurken, diğer ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı için İYİ Parti ve Saadet Partisi Başkan Adayı isimleri desteklemeye karar verdi. Buna göre Gebze ve Çayırova Belediye Başkanlığı seçiminde İYİ Parti Adayı’nı desteleyecek olan Gelecek Partisi, büyükşehir belediye başkanı seçiminde ve kalan ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde ise Saadet Partisi Adayı’na destek verecek.