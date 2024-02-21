Yazıcı: Emekliye ekmek 1 lira olacak

ÖNCELİK İNSAN

Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Recep Yazıcı ekibiyle birlikte gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin Zafer Partisi’nin oy oranlarını yükseltmek ve başkanlık yarışında, halkın sorunlarının çözümünde partilerinin de olduğunu göstermek istediklerini söyleyen Yazıcı, seçilmeleri halinde İzmit’te emeklilere halk ekmeği 1 lira yapacaklarını söyledi. Aynı zamanda kentsel dönüşüm için de hızlı bir şekilde güçlendirme ve dönüşüm başlatacaklarını belirten Recep Yazıcı, “Bizim önceliğimiz insanların canı” dedi.

VATANDAŞIN DERDİ TENCERESİ

Seçim çalışmalarını anlatan Yazıcı, sahada vatandaşın ilgisi ile karşılaştıklarını belirtti.

Yeni bir parti olmaları nedeniyle tepki oylarını kendilerine çektiklerini belirten Yazıcı, şunları anlattı:

“- Bu seçimde kendi oylarımızın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Ben doğma büyüme İzmitli biriyim. Güzel projelerimiz var. Kenti tanıyoruz ve kentte yapılacak hizmetlere katkımız olacağına inanıyoruz. Sahada gördüğümüz şey insanların derdi seçim değil tenceresini nasıl kaynatacağı. Biz de vatandaşın tenceresini nasıl kaynatacağına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

KENTE KATKIMIZ OLSUN

Biz icraat için geliyoruz. Yüzde 100 seçimi kazanacağız demiyoruz ama bu kent için yapılacak hizmetlere, projelere katkı vermek istiyoruz. Örneğin emeklilere halk ekmeği 1 lira yapacağımızı söylüyoruz. Bunun için kaynağımız ve projemiz hazır. Bunu biz yapmasak ama seçilen belediye başkanı yapsa bile bizim için önemli. Çünkü kentte dokunmuş olacağız. Aynı zamanda depreme hazırlık çalışmalarında önceliğimiz insan canı diyerek hazırladığımız projeler de çok önemli. Biz kent için çalışmak istiyoruz. Bu kentin çocuklarıyız ve burada yaşayacağız. Bu nedenle yapılan çalışmalarda partimizin imzasının olmasını istiyoruz”