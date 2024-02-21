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21 Şub 2024 - 17:03- Siyaset G:

Yazıcı: Emekliye ekmek 1 lira olacak

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Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Recep Yazıcı, sahada vatandaşın derdinin seçim değil tenceresini kaynatmak olduğunu gördüklerini belirtti. Yazıcı, seçilmeleri halinde emeklilere halk ekmeği 1 lira yapacaklarını söyledi.

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Yazıcı: Emekliye ekmek 1 lira olacak mask
Yazıcı: Emekliye ekmek 1 lira olacak
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ÖNCELİK İNSAN

Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Recep Yazıcı ekibiyle birlikte gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin Zafer Partisi’nin oy oranlarını yükseltmek ve başkanlık yarışında, halkın sorunlarının çözümünde partilerinin de olduğunu göstermek istediklerini söyleyen Yazıcı, seçilmeleri halinde İzmit’te emeklilere halk ekmeği 1 lira yapacaklarını söyledi. Aynı zamanda kentsel dönüşüm için de hızlı bir şekilde güçlendirme ve dönüşüm başlatacaklarını belirten Recep Yazıcı, “Bizim önceliğimiz insanların canı” dedi.

Yazıcı: Emekliye ekmek 1 lira olacak

VATANDAŞIN DERDİ TENCERESİ

Seçim çalışmalarını anlatan Yazıcı, sahada vatandaşın ilgisi ile karşılaştıklarını belirtti.

Yeni bir parti olmaları nedeniyle tepki oylarını kendilerine çektiklerini belirten Yazıcı, şunları anlattı:

“- Bu seçimde kendi oylarımızın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Ben doğma büyüme İzmitli biriyim. Güzel projelerimiz var. Kenti tanıyoruz ve kentte yapılacak hizmetlere katkımız olacağına inanıyoruz. Sahada gördüğümüz şey insanların derdi seçim değil tenceresini nasıl kaynatacağı. Biz de vatandaşın tenceresini nasıl kaynatacağına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

KENTE KATKIMIZ OLSUN

Biz icraat için geliyoruz. Yüzde 100 seçimi kazanacağız demiyoruz ama bu kent için yapılacak hizmetlere, projelere katkı vermek istiyoruz. Örneğin emeklilere halk ekmeği 1 lira yapacağımızı söylüyoruz. Bunun için kaynağımız ve projemiz hazır. Bunu biz yapmasak ama seçilen belediye başkanı yapsa bile bizim için önemli. Çünkü kentte dokunmuş olacağız. Aynı zamanda depreme hazırlık çalışmalarında önceliğimiz insan canı diyerek hazırladığımız projeler de çok önemli. Biz kent için çalışmak istiyoruz. Bu kentin çocuklarıyız ve burada yaşayacağız. Bu nedenle yapılan çalışmalarda partimizin imzasının olmasını istiyoruz”

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21 Şub 2024 - 17:03 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - Buyuksehir emekliler icin hicbir sey yapmadi secimi bekliyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 17:37

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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