Kocaeligücüspor’un artık otobüsü var

2018 yılında Nur Lojistik Rent A Car’ın sahibi, ilimizde bir çok amatör futbol kulübüne ekipman ve forma sponsoru olan iş insanı Hamdi Yılmaz tarafından kurulan, alt yapıya önem veren Kocaeligücü’nde önemli bir eksiklik giderildi. Başkan Hamdi Yılmaz, futbolcuların idman ve maçlara gidiş geliş ulaşımı için kulübe otobüs satın aldı. Kısa süreçte dışı giydirilecek olan otobüs futbolcuların hizmetine verilecek. Kulübün önemli bir eksikliği giderilmiş olacak. Başkan Hamdi Yılmaz, “Kalıcı başarılar için alt yapıya, geleceği yatırım şart. Elimizden gelen imkanları gençlerimize sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ