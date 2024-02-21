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Saadet Partisi’nde meclis listesi netleşti

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Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, belediye meclis üyesi adaylarını belirledi. 13 başkanlıktan 12’sinde aday çıkartan Saadet Partisi, Çayırova’da İYİ Parti Belediye Başkan adayı Şevki Demirci’yi destekleme kararı aldı. Saadet Partisi, Çayırova’da 5 ismi, İYİ Parti listesinden seçimlere sokacak. Bu arada, Saadet Partisi bazı belediyelerde de de eksik liste yaptı ve bazı sıralardaki isimleri son gün için doldurma kararı aldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Saadet Partisi’nde meclis listesi netleşti mask
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SAADET PARTİSİ MECLİS LİSTELERİ

 

KARAMÜRSEL:

1-Mehmet Özalay, 2-Engin Sağkol, 3-Mesut Çakmak, 4-Handan Zehra Gürses, 5- Şaban Ihlamur, 6-Osman Aysan, 7-Furkan Yetim, 8-Onur Bıyık, 9-Rüveyda Öztürk, 10-İzzet Ünlü, 11-Serhat Gökakın, 12-Nimet Selim Öztürk, 13-Beytullah Kerem Yamak, 14-Sefer Arslandağ, 15-Ayhan Yazıcı, 16-Bilal Tunca,17-Ali Selek, 18-Mesut Doğan, 19-Vedat Gümüşalan, 20-Muammer Erturan, 21-Betül Ataş, 22-Rauf Baştürk

KONTENJAN: 1-Mustafa Sağlam, 2-Harun Gencer, 3-Mustafa Tekin

 

GÖLCÜK:

1-Hüseyin Özbay, 2-Cihat Ergün, 3-Abdullah Küçük, 4-Hacer Özler, 5-Ayşe Nur Güden, 6-Sait Tekinok, 7-Necmi Taşçı, 8-Fatih Kumaş, 9-Emrah Doğan, 10-Lokman Güveli, 11-İlyas Çelik, 12-Ayşegül Aktürk, 13-Ali Arslan, 14-Mehmet Şişman, 15-Mehmet İpek, 16-Ahmet Gülengül, 17-Hüseyin Tapanoğlu, 18-Taygun Palak, 19-Muhammed Kadem Karakaş, 20-Gülsen Yücel, 21-Mücahit Öner Bedir, 22-Bayram Çiftçi, 23-Merve Torun, 24-Murat Öner, 25-Yunus Emre Kurt, 26-Altan Aygün, 27-Ömer Yazıcı, 28-Davut Alkan

 

BAŞİSKELE:

 1-Mustafa Gürsoy, 2-Zeki Karataş, 3-Kadir Öztonga, 4-Sedat Acar, 5-İlknur Lüleci, 6-Özkan Öztürk, 7-Recep Bayrak, 8-Mehmet Ali Belek, 9-Ramazan Küçük, 10-Selman Çakır, 11-Necmi Özer, 12-Mustafa Kaynak, 13-İsa Tosun, 14-Metin Akyüz, 15-Nalan Yılmaz, 16-Burak Çubukçu, 17-Fatih Gönenç, 18-Ahmet Bayrak, 19-Mehmet Bezir, 20-Semih Özay, 21-Cemile Çağlin, 22-Arif Okcan, 23-Enis Kutal, 24-Sümeyye Çelik, 25-Mustafa Söğüt, 26-Haşimcan Kılıç, 27- Mücahit Bayır, 28-Ömer Faruk Cici

KONTENJAN: 1-Murat Uzar, 2-Zekai Üçüncü, 3-Ali Eşdoğan

 

KARTEPE:

1-, 2-, 3-, 4-Sefer Yıldırım, 5-Mustafa Özdemir, 6-Osman Yalçın, 7-Sevim Karaosmanoğlu, 8-Mehmet Zihni Kadıoğlu, 9 Cemil Şanlı, 10-Neslihan Ayaz, 11-Erkan Yazıcı, 12-Ahmet Ertartak, 13-İlhan Candak, 14-Mehmet Sarıer, 15-Yılmaz Savur, 16-Mustafa Aslan, 17-Abdulbasit Meral, 18-Hikmet Ünal, 19-Mustafa Dilmaç, 20-Halit Bıkmaz, 21-Mustafa Semih Versan, 22-Yunus Caymazoğlu, 23-Celal Özdemir, 24-Yusuf Furkan Yazıcı, 25-Serdar Deniz Karagöz, 26-Rifat Durmuş, 27-Halil İbrahim Batmanlar, 28-Tacettin Bayram

KONTENJAN: 1-Ertuğrul Salkım, 2-Mehmet Zeki Paksoy, 3-Ramazan Kaçar

 

KANDIRA:

1-Muhammet Ali Bilir, 2-Erdoğan Taban, 3-Ömer Faruk Uzun, 4-Söner Koca, 5-Mustafa Bayır, 6-Bekir Dursun, 7-Ayhan Koyun, 8-Hüseyin Cambazlar, 9-Mehmet Demir, 10-Hüseyin Yıldız, 11-Yakup Başol, 12-Ömer Oğul, 13-Caner Çelebi, 14-Hamza Taban, 15-Mehmet Aydın, 16-Yunus Şen, 17-Muhammet Ardıç

 

İZMİT:

1-, 2-, 3-, 4-Osman Gökmen, 5-Zafer Yılmaz, 6-Recep Çelik, 7-Ahmet Akbulut, 8-Mesut Kahya, 9-Cem Alakuş, 10-, 11-İsmail Kutluca, 12-Mehmet Tevfik Aktürk, 13-Erol Yeğen, 14-Enes Sert, 15-Ahmet Duysal, 16-Ahmet Ali Ayık, 17-Akif Ballı, 18-Mehmet Antika, 19-Hasan Karakoç, 20-Muhammed Küçük, 21-Numan Turan, 22-Ömer Borlak, 23-Mehmet Ustabaş, 24-Gökhan Pehlivan, 25-Mürsel Ercan Kaçar, 26-Süleyman Şimşek, 27-Neşet Ağca, 28-Hüseyin Doruk, 29-Ali Rıza Bülbül, 30-Ahmet Yıldız, 31-Faruk Özgür, 32-Selami Ömeroğlu, 33-Yücel Yaslıca

KONTENJAN: 1-, 2-, 3-, 4-Emirhan Bölükbaş, 5-Abdullah Şahinkaya

 

DERİNCE:

1-Mahmut Demir, 2-Muhammed Fatih İlhan, 3-Erkan Örs, 4-Abdulkadir Kaymak, 5-Yusuf Demir, 6-Nuri Filiz, 7-Tarık Buğra Demirel, 8-Muhammet Cebre, 9-Yunus Emre Demirgöz, 10-Gülnur Ok, 11-Yunus Uslu, 12-Necip Kümet, 13-Kezban Deniz, 14-Burhan       Sayan, 15-Celil Zor, 16-Mustafa Malo, 17-Abdullah Ertuğrul Ertekin, 18-Hüseyin Barış Sağlam, 19-Yusuf Balbal, 20-Muhammet Akkurt, 21-Hakan Ulugöl, 22-Eyyub Kahriman, 23-Levent Gedikli, 24-Cengiz Acar, 25-Erkal Karamus, 26-Bülent Atay, 27-Ramazan Gedikoğlu, 28-Onur Altay

KONTENJAN: 1-Saliha Özalp, 2-Abdullah Mete, 3-Serkan Zatsan

 

KÖRFEZ:

1- Ömer Faruk Coşkun, 2-Hikmet Aydın, 3-Solmaz Yaşlak, 4-Mustafa Timuçin Özoğuz, 5-Ercan Çakan, 6-Sadık Yıldız, 7-Mehmet Yavuz, 8-Cevat Beytekin, 9-Adem Coşkun, 10-Yusuf Türk, 11-Cihan Özkan, 12-Süleyman Duman, 13-Ahmet Durmuş, 14-, 15-Kemal Durdu, 16-İsmail Ünlü, 17-Emrah Ezber, 18-Habibullah Tahtalı, 19-Yusuf Gürel, 20-Memet Kars, 21-Muhammed Fatih Sarıdoğan, 22-Halit Çantı, 23-Muhammet Öncü, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-İlhan Güneş

KONTENJAN: 1-Recep Sarıdoğan, 2-Ayşegül Aktaş, 3-Cüneyt Örgüt

 

DİLOVASI:

1-, 2- Günay Gönül, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-Ömer Özmen, 13-, 14-, 15-Şenol Uzun, 16-, 17-, 18-Metin Turan, 19-, 20-Lokman Mutlu, 21-, 22-Süleyman Sever

KONTENJAN: 1-, 2-, 3-İsa Kurt

 

GEBZE:

1-Ramazan Güngör, 2-Marif Balıkçı, 3-Muhammet Günler

KONTENJAN: 1-Recep Tütüncü, 2-Mesut Özlem, 3-Volkan Gemiksiz, 4-Eyüp Özmen

 

ÇAYIROVA (İYİ PARTİ LİSTESİ):

 3-Sinan Aydemir, 10-Müslim Çelik, 18-Sadık Özdemir, 27-Battal Öztürk, 28-Yusuf Ecevit

 

DARICA:

1-Ebubekir Akyüz, 2-Mustafa Gül, 3-Fatma Gedük Zorba, 4-Mehmet Akbulut, 5-, 6-Sabriye Kara, 7-Cihan Çetin, 8-, 9-Yavuz Pala, 10-Recep Gökgöz, 11-, 12-Muemmer Güler, 13-Özay Sakallı, 14-Suat Demir, 15-, 16-Necmettin Şahin, 17-, 18-, 19-Ömer Taşçı, 20-Esra Kılınç, 21-İbrahim Kahveci, 22-Adnan Baş, 23-Bekir Alış, 24-İsa Çalışkan, 25-Beki Çokan, 26-, 27-Mahmut Akbaş, 28-Numan Karabulut

KONTENJAN: 1-, 2-, 3-Şakir Bitmez

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21 Şub 2024 - 17:06 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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