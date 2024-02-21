21 Şub 2024 - 17:06 - Siyaset

Saadet Partisi’nde meclis listesi netleşti

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, belediye meclis üyesi adaylarını belirledi. 13 başkanlıktan 12’sinde aday çıkartan Saadet Partisi, Çayırova’da İYİ Parti Belediye Başkan adayı Şevki Demirci’yi destekleme kararı aldı. Saadet Partisi, Çayırova’da 5 ismi, İYİ Parti listesinden seçimlere sokacak. Bu arada, Saadet Partisi bazı belediyelerde de de eksik liste yaptı ve bazı sıralardaki isimleri son gün için doldurma kararı aldı.