Saadet Partisi’nde meclis listesi netleşti

SAADET PARTİSİ MECLİS LİSTELERİ
KARAMÜRSEL:
1-Mehmet Özalay, 2-Engin Sağkol, 3-Mesut Çakmak, 4-Handan Zehra Gürses, 5- Şaban Ihlamur, 6-Osman Aysan, 7-Furkan Yetim, 8-Onur Bıyık, 9-Rüveyda Öztürk, 10-İzzet Ünlü, 11-Serhat Gökakın, 12-Nimet Selim Öztürk, 13-Beytullah Kerem Yamak, 14-Sefer Arslandağ, 15-Ayhan Yazıcı, 16-Bilal Tunca,17-Ali Selek, 18-Mesut Doğan, 19-Vedat Gümüşalan, 20-Muammer Erturan, 21-Betül Ataş, 22-Rauf Baştürk
KONTENJAN: 1-Mustafa Sağlam, 2-Harun Gencer, 3-Mustafa Tekin
1-Hüseyin Özbay, 2-Cihat Ergün, 3-Abdullah Küçük, 4-Hacer Özler, 5-Ayşe Nur Güden, 6-Sait Tekinok, 7-Necmi Taşçı, 8-Fatih Kumaş, 9-Emrah Doğan, 10-Lokman Güveli, 11-İlyas Çelik, 12-Ayşegül Aktürk, 13-Ali Arslan, 14-Mehmet Şişman, 15-Mehmet İpek, 16-Ahmet Gülengül, 17-Hüseyin Tapanoğlu, 18-Taygun Palak, 19-Muhammed Kadem Karakaş, 20-Gülsen Yücel, 21-Mücahit Öner Bedir, 22-Bayram Çiftçi, 23-Merve Torun, 24-Murat Öner, 25-Yunus Emre Kurt, 26-Altan Aygün, 27-Ömer Yazıcı, 28-Davut Alkan
1-Mustafa Gürsoy, 2-Zeki Karataş, 3-Kadir Öztonga, 4-Sedat Acar, 5-İlknur Lüleci, 6-Özkan Öztürk, 7-Recep Bayrak, 8-Mehmet Ali Belek, 9-Ramazan Küçük, 10-Selman Çakır, 11-Necmi Özer, 12-Mustafa Kaynak, 13-İsa Tosun, 14-Metin Akyüz, 15-Nalan Yılmaz, 16-Burak Çubukçu, 17-Fatih Gönenç, 18-Ahmet Bayrak, 19-Mehmet Bezir, 20-Semih Özay, 21-Cemile Çağlin, 22-Arif Okcan, 23-Enis Kutal, 24-Sümeyye Çelik, 25-Mustafa Söğüt, 26-Haşimcan Kılıç, 27- Mücahit Bayır, 28-Ömer Faruk Cici
KONTENJAN: 1-Murat Uzar, 2-Zekai Üçüncü, 3-Ali Eşdoğan
1-, 2-, 3-, 4-Sefer Yıldırım, 5-Mustafa Özdemir, 6-Osman Yalçın, 7-Sevim Karaosmanoğlu, 8-Mehmet Zihni Kadıoğlu, 9 Cemil Şanlı, 10-Neslihan Ayaz, 11-Erkan Yazıcı, 12-Ahmet Ertartak, 13-İlhan Candak, 14-Mehmet Sarıer, 15-Yılmaz Savur, 16-Mustafa Aslan, 17-Abdulbasit Meral, 18-Hikmet Ünal, 19-Mustafa Dilmaç, 20-Halit Bıkmaz, 21-Mustafa Semih Versan, 22-Yunus Caymazoğlu, 23-Celal Özdemir, 24-Yusuf Furkan Yazıcı, 25-Serdar Deniz Karagöz, 26-Rifat Durmuş, 27-Halil İbrahim Batmanlar, 28-Tacettin Bayram
KONTENJAN: 1-Ertuğrul Salkım, 2-Mehmet Zeki Paksoy, 3-Ramazan Kaçar
KANDIRA:
1-Muhammet Ali Bilir, 2-Erdoğan Taban, 3-Ömer Faruk Uzun, 4-Söner Koca, 5-Mustafa Bayır, 6-Bekir Dursun, 7-Ayhan Koyun, 8-Hüseyin Cambazlar, 9-Mehmet Demir, 10-Hüseyin Yıldız, 11-Yakup Başol, 12-Ömer Oğul, 13-Caner Çelebi, 14-Hamza Taban, 15-Mehmet Aydın, 16-Yunus Şen, 17-Muhammet Ardıç
1-, 2-, 3-, 4-Osman Gökmen, 5-Zafer Yılmaz, 6-Recep Çelik, 7-Ahmet Akbulut, 8-Mesut Kahya, 9-Cem Alakuş, 10-, 11-İsmail Kutluca, 12-Mehmet Tevfik Aktürk, 13-Erol Yeğen, 14-Enes Sert, 15-Ahmet Duysal, 16-Ahmet Ali Ayık, 17-Akif Ballı, 18-Mehmet Antika, 19-Hasan Karakoç, 20-Muhammed Küçük, 21-Numan Turan, 22-Ömer Borlak, 23-Mehmet Ustabaş, 24-Gökhan Pehlivan, 25-Mürsel Ercan Kaçar, 26-Süleyman Şimşek, 27-Neşet Ağca, 28-Hüseyin Doruk, 29-Ali Rıza Bülbül, 30-Ahmet Yıldız, 31-Faruk Özgür, 32-Selami Ömeroğlu, 33-Yücel Yaslıca
KONTENJAN: 1-, 2-, 3-, 4-Emirhan Bölükbaş, 5-Abdullah Şahinkaya
1-Mahmut Demir, 2-Muhammed Fatih İlhan, 3-Erkan Örs, 4-Abdulkadir Kaymak, 5-Yusuf Demir, 6-Nuri Filiz, 7-Tarık Buğra Demirel, 8-Muhammet Cebre, 9-Yunus Emre Demirgöz, 10-Gülnur Ok, 11-Yunus Uslu, 12-Necip Kümet, 13-Kezban Deniz, 14-Burhan Sayan, 15-Celil Zor, 16-Mustafa Malo, 17-Abdullah Ertuğrul Ertekin, 18-Hüseyin Barış Sağlam, 19-Yusuf Balbal, 20-Muhammet Akkurt, 21-Hakan Ulugöl, 22-Eyyub Kahriman, 23-Levent Gedikli, 24-Cengiz Acar, 25-Erkal Karamus, 26-Bülent Atay, 27-Ramazan Gedikoğlu, 28-Onur Altay
KONTENJAN: 1-Saliha Özalp, 2-Abdullah Mete, 3-Serkan Zatsan
1- Ömer Faruk Coşkun, 2-Hikmet Aydın, 3-Solmaz Yaşlak, 4-Mustafa Timuçin Özoğuz, 5-Ercan Çakan, 6-Sadık Yıldız, 7-Mehmet Yavuz, 8-Cevat Beytekin, 9-Adem Coşkun, 10-Yusuf Türk, 11-Cihan Özkan, 12-Süleyman Duman, 13-Ahmet Durmuş, 14-, 15-Kemal Durdu, 16-İsmail Ünlü, 17-Emrah Ezber, 18-Habibullah Tahtalı, 19-Yusuf Gürel, 20-Memet Kars, 21-Muhammed Fatih Sarıdoğan, 22-Halit Çantı, 23-Muhammet Öncü, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-İlhan Güneş
KONTENJAN: 1-Recep Sarıdoğan, 2-Ayşegül Aktaş, 3-Cüneyt Örgüt
DİLOVASI:
1-, 2- Günay Gönül, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-Ömer Özmen, 13-, 14-, 15-Şenol Uzun, 16-, 17-, 18-Metin Turan, 19-, 20-Lokman Mutlu, 21-, 22-Süleyman Sever
KONTENJAN: 1-, 2-, 3-İsa Kurt
1-Ramazan Güngör, 2-Marif Balıkçı, 3-Muhammet Günler
KONTENJAN: 1-Recep Tütüncü, 2-Mesut Özlem, 3-Volkan Gemiksiz, 4-Eyüp Özmen
ÇAYIROVA (İYİ PARTİ LİSTESİ):
3-Sinan Aydemir, 10-Müslim Çelik, 18-Sadık Özdemir, 27-Battal Öztürk, 28-Yusuf Ecevit
DARICA:
1-Ebubekir Akyüz, 2-Mustafa Gül, 3-Fatma Gedük Zorba, 4-Mehmet Akbulut, 5-, 6-Sabriye Kara, 7-Cihan Çetin, 8-, 9-Yavuz Pala, 10-Recep Gökgöz, 11-, 12-Muemmer Güler, 13-Özay Sakallı, 14-Suat Demir, 15-, 16-Necmettin Şahin, 17-, 18-, 19-Ömer Taşçı, 20-Esra Kılınç, 21-İbrahim Kahveci, 22-Adnan Baş, 23-Bekir Alış, 24-İsa Çalışkan, 25-Beki Çokan, 26-, 27-Mahmut Akbaş, 28-Numan Karabulut
KONTENJAN: 1-, 2-, 3-Şakir Bitmez
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.