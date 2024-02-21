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Demokrat Parti, 12 başkan adayı çıkardı

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Demokrat Parti (DP) Kocaeli İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’e destek veren Demokrat Parti, Büyükşehir ve diğer ilçelerde aday gösterdi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Demokrat Parti, 12 başkan adayı çıkardı mask
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DP Kocaeli İl Başkanlığı yerel seçimlerde yarışacak olan başkan adaylarını Kocaeli İl Seçim Kurulu’na bildirdi. DP İl Başkanlığı İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde CHP Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceğini açıkladı. DP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şamil Devrim, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Aynur Kurt, Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaan Sur, Başiskele Belediye Başkan Adayı Selma Dirin Sucu, Kartepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Cengiz, Kandıra Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Nazlıgül, Derince Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman, Körfez Belediye Başkan Adayı Veli Yıldız, Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Tekin, Gebze Belediye Başkan Adayı Murat Öngelen, Çayırova Belediye Başkan Adayı Ahmet Albayrak, Darıca Belediye Başkan Adayı Selim Akgöz olarak açıklandı.

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21 Şub 2024 - 17:16 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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