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21 Şub 2024 - 17:22- Gündem G:

İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu

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İzmit Belediyesi’nde çalışan 108 kadrolu işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Sözleşmeye göre ilk 6 ay için yüzde 66, ikinci 6 ay için de yüzde 20 zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte İzmit Belediyesi’nde en düşük kadrolu işçi maaşı giydirilmiş şekilde ilk 6 ay için 46 bin 835 lira, ikinci ay için de 49 bin 757 lira oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu mask
İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu
İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu
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KADROLU İŞÇİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

İzmit Belediyesi’nde kadrolu çalışan 108 işçi için toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Sözleşmeye göre işçiler ilk 6 ay için yüzde 66, ikinci 6 ay için de yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yapılan sözleşmeye göre birinci grup kadrolu işçi maaşı ilk 6 ay için 46 bin 835 lira, ikinci 6 ay için ise 49 bin 757 lira oldu. İkinci grup işçi maaşı ise ilk 6 ay için 50 bin 445, ikinci 6 ay için 53 bin 435 lira oldu. Son kademe işçiler için ise ilk 6 ay 52 bin 580, ikinci 6 ay için de 55 bin 562 lira oldu.

İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu

108 İŞÇİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

İzmit Belediyesi’nde çalışan 108 kadrolu işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imza töreni İzmit Belediyesi önünde gerçekleşti. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet törene 1 saat gecikmeli geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit ilçe Başkanı Gökhan Ercan ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük katılım sağladı. Yapılan sözleşmeyi sendikayı temsilen Vedat Küçük ve İzmit Belediye Başkanı Hürriyet birlikte imzaladı. Toplu İş Sözleşmesi sonrasında halaylar çekildi.

BUGÜNE KADAR BİR GÜN MAAŞINIZ GECİKTİ Mİ?

İmza töreninde konuşan Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, “Başkanımız makamına oturduğunda, ben hiçbir zaman emekçileri ezdirmeyeceğim dedi. O zaman ‘bunlar maaşları ödeyemez’ diyenler vardı. Bir gün bile maaşınız gecikti mi arkadaşlar? Bu ekonomik sıkıntıların içerisinde belediyenin bütçesini zorlayarak ve bütçenin üzerine çıkarak emekçi arkadaşlarımız için sözleşmeye imza atacağız.

İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu

HÜRRİYET HİZMET MODELİNİ GÖSTERECEĞİZ

Bugün itibari ile ilk 6 ay için yüzde 66’lık, ikinci altı ay için de yüzde 20’lik bir zam yapacağız. Sosyal haklara da aynı oranda zam gelecek. Birinci grubun giydirilmiş maaşı ilk 6 ayda ki maaşı 46 bin 835 TL, ikinci 6 ay için 49 bin 757 TL. İkinci grup ilk 6 ay 50 bin 445 TL ikinci 6 ay 53 bin 435 TL, üçüncü grup ilk 6 ay 52 bin 580 TL ikinci 6 ay 55 bin 562 TL olacak. Yine aynı kararlılıkla, aynı duygularla, emekçilerin ve halkımızın büyük desteğiyle, bu kentte siyasal anlamda ‘Fatma Kaplan Hürriyet’ hizmet modelini göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte hizmetlerine devam ettiği sürece yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum.

İŞÇİLİK YAPMANIN NE OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet her zaman işçilere samimiyetle yaklaştıklarını belirterek, “Bütün sıkıntılara rağmen, mecliste çoğunluğumuzun olmasına rağmen her zaman işçimize samimiyetle yaklaştık. Şeffaf şekilde bütün hesabı sendikamızın önüne koyduk ve en yüksek zammı vermeye çalıştık. Keşke daha iyi koşullarımız olsa ve yüksek zamlar verebilsek. 49 ayrı tanımı 7 ayrı iş koluna düşürdük. Dayanışmanın kutlandığı bir gün olarak imzamızı atacağız. İşçilik yapmanın ne demek olduğunu iyi bilirim.

İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu

BEN İŞÇİLERİMİ KİMSEYE EZDİRMEM

Şirketlerimizde çalışanlarımız daha fazla sayıda. Onlar da bizden bir müjde bekliyor. Geçen haftadan beri şirket çalışanlarımız için çalışmaya başladık. Enflasyonun karşısında işçimiz eziliyor. Sözleşme gününü beklemeksizin şirket çalışanlarına iyileştirme yapmayı düşünüyoruz. 30 katrilyonluk belediye ile bizi yarıştırıyorlar ama bunun altında kalmam. İşçimi ne Büyükşehir’e ne de başka bir belediyeye ezdirmem.”

İzmit Belediyesi’nde işçi maaşı 46 bin 835 lira oldu

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21 Şub 2024 - 17:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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