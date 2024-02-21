Kazada ağır yaralanan gençten acı haber

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Recep Özdemir (24) idaresindeki kros motosiklet, Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkiinde Y.E.D. hakimiyetindeki 41 ARJ 997 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savruldu, sürücü ağır yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.