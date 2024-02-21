Sokakta arabaya kimyasal döktüler

Sokakta zaman zaman böyle olayların yaşandığını belirten vatandaşlar, “Polise gidip şikayette bulunduk. Ancak sokakta hiç kamera olmadığı için kimlerin kimyasal attığını göremedik. Sadece meseleyi şikayet ettik. Biz sokağımıza güvenlik amacı ile mobese kamerası takılmasını istiyoruz. Çünkü bugün arabalarımıza kimyasal döken kişiler yarın canımıza da kast edebilirler. Bu konuda emniyettin ve valiliğin çalışma yapmasını talep ediyoruz. Çünkü gerçekten artık endişe ediyoruz. Aracımızın üstüne dökülen kimyasal boyayı tamamen kaldırmış. Bu kadar masraf ve korku bu bölgeye kamera takılmasını elzem kılıyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.