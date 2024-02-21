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Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu

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Ortaokullar arası yıldız erkekler futbol il birinciliğinde önceki gün final maçı vardı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta Derince Alpaslan Ortaokulu’nu 2-0 yenen İzmit 28 Haziran Ortaokulu üst üste 5.kez şampiyon oldu.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu mask
Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu
Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu
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FİNALDE ALPASLAN ORTAOKULU İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu yıl 22 okulun katıldığı ortaokullar arası yıldız erkekler futbolda maçlar sona erdi. Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan İzmit 28 Haziran Ortaokulu ile Derince Alpaslan Ortaokulu finale yükseldi. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan final maçının ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda 28 Haziran Ortaokulu, Hamza Günal’ın attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Darıca 60.Yıl Ortaokulu, İzmit Edebali Ortaokulu’nu mağlup etti.

28 HAZİRAN ORTAOKULU’NUN ÜST ÜSTE 5.ŞAMPİYONLUĞU

Ortaokul erkekler futbolda son yıllarda çok başarılı olan Erhan Okur’un çalıştırdığı İzmit 28 Haziran Ortaokulu, bu yıl da final oynadı. Finalde Derincespor altyapısında forma giyen oyuncuların oluşturduğunu, Tuncay Budakin’in çalıştırdığı Derince Alpaslan Ortaokulu’nu mağlup edip, üst üste 5.şampiyonluğuna ulaştı. Final oynayan İzmit 28 Haziran ile Derince Alpaslan, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. İlk gruplarda 24-27 Mart’ta İzmit’te oynanacak. 

 

Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu

 

Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu
Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu
Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu
Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu

 

Yıldızlar futbolda şampiyon yine 28 Haziran Ortaokulu

 

# İzmit, Derince, Türkiye

21 Şub 2024 - 19:30 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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