Yeşilova, Kullar’ı yendi

M.ALİ KAĞITÇI’DA ÇEKİŞMELİ MAÇ
U18 Elit Ligi A Grubu’nda zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde Yeşilovaspor ile Kullarspor takımları kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Kazanan takımın Play-Off yarışında iddiasını devam ettireceği karşılaşmada Yeşilovaspor, ilk 45 dakikayı Yiğithan Gedikli’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çok büyük çekişmeye sahne olan iki yarıda Yeşilovaspor, Yiğit Koca’nın golüyle farkı ikiye çıkardı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Yeşilovaspor, bu galibiyetle 12 maçta puanını 23 yaptı, 5.sırada yer alıyor. Kullarspor ise 14 maçta 24 puanla 4.bırada yer alıyor.
ERTELEME MAÇINI GÖLCÜKSPOR KAZANDI
U-18 Elit Ligi üç gruptan oluşuyor. Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Ayrıca gruplarda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımlar ise Play-Off oynayacak. Play-Off’tan da bir takım daha gruplara gidecek. A Grubu’nda birincilik yarışı yapan Gölcükspor, erteleme maçında karşılaştığı Başiskele Birlikspor’u 5-0 yendi. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetle zirvede Karamürsel İY’yi yakaladı, iki takımda 34’er puanla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında bulunuyorlar. Bu gruba dahil bir değir maçta da Karamürsel İY, deplasmanda Esenspor’u 4-0 yendi.
U-18 LİG ELİT A GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.