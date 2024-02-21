Yeşilova, Kullar’ı yendi

M.ALİ KAĞITÇI’DA ÇEKİŞMELİ MAÇ

U18 Elit Ligi A Grubu’nda zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde Yeşilovaspor ile Kullarspor takımları kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Kazanan takımın Play-Off yarışında iddiasını devam ettireceği karşılaşmada Yeşilovaspor, ilk 45 dakikayı Yiğithan Gedikli’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çok büyük çekişmeye sahne olan iki yarıda Yeşilovaspor, Yiğit Koca’nın golüyle farkı ikiye çıkardı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Yeşilovaspor, bu galibiyetle 12 maçta puanını 23 yaptı, 5.sırada yer alıyor. Kullarspor ise 14 maçta 24 puanla 4.bırada yer alıyor.

ERTELEME MAÇINI GÖLCÜKSPOR KAZANDI

U-18 Elit Ligi üç gruptan oluşuyor. Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Ayrıca gruplarda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımlar ise Play-Off oynayacak. Play-Off’tan da bir takım daha gruplara gidecek. A Grubu’nda birincilik yarışı yapan Gölcükspor, erteleme maçında karşılaştığı Başiskele Birlikspor’u 5-0 yendi. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetle zirvede Karamürsel İY’yi yakaladı, iki takımda 34’er puanla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında bulunuyorlar. Bu gruba dahil bir değir maçta da Karamürsel İY, deplasmanda Esenspor’u 4-0 yendi.



U-18 LİG ELİT A GRUBU PUAN DURUMU