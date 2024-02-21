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Yeşilova, Kullar’ı yendi

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U-18 Ligi Elit A Grubu’nda pazar akşamı oynanan maçta Yeşilovaspor ile Kullarspor karşılaştı. Play-Off yarışı yapan iki takımın M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelesinde kazanan 2-0’lık skorla Yeşilovaspor oldu.

Hulusi Özdilek
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Yeşilova, Kullar’ı yendi mask
Yeşilova, Kullar’ı yendi
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M.ALİ KAĞITÇI’DA ÇEKİŞMELİ MAÇ

U18 Elit Ligi A Grubu’nda zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde Yeşilovaspor ile Kullarspor takımları kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Kazanan takımın Play-Off yarışında iddiasını devam ettireceği karşılaşmada Yeşilovaspor, ilk 45 dakikayı Yiğithan Gedikli’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çok büyük çekişmeye sahne olan iki yarıda Yeşilovaspor, Yiğit Koca’nın golüyle farkı ikiye çıkardı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Yeşilovaspor, bu galibiyetle 12 maçta puanını 23 yaptı, 5.sırada yer alıyor. Kullarspor ise 14 maçta 24 puanla 4.bırada yer alıyor.

ERTELEME MAÇINI GÖLCÜKSPOR KAZANDI

U-18 Elit Ligi üç gruptan oluşuyor. Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Ayrıca gruplarda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımlar ise Play-Off oynayacak. Play-Off’tan da bir takım daha gruplara gidecek. A Grubu’nda birincilik yarışı yapan Gölcükspor, erteleme maçında karşılaştığı Başiskele Birlikspor’u 5-0 yendi. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetle zirvede Karamürsel İY’yi yakaladı, iki takımda 34’er puanla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında bulunuyorlar. Bu gruba dahil bir değir maçta da Karamürsel İY, deplasmanda Esenspor’u 4-0 yendi.

Yeşilova, Kullar’ı yendi

Yeşilova, Kullar’ı yendi

 


U-18 LİG ELİT A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Gölcükspor

14

10

4

0

55

9

34

2-Karamürsel İ.Y

14

10

4

0

41

8

34

3-Hisareynspor

14

8

4

2

38

20

28

4-Kullarspor

14

6

6

2

30

11

24

5-Yeşilovaspor

12

7

2

3

23

13

23

6- Derince Birlik

13

7

1

5

27

20

22

7-Başiskele Birlik

11

5

1

5

30

21

16

 8-Esenspor

14

4

0

10

13

63

12

9- İzmit 41 FK

13

4

0

9

24

41

12

10- Kartepe Belediye

13

0

0

13

0

36

0

11-Bağçeşmespor

14

0

0

14

0

39

0

# Başiskele, Kartepe, İzmit, Derince, Türkiye

21 Şub 2024 - 19:35 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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