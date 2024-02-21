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Gölcük’te oryantiring heyecanı

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Okullar arası liseli gençler Oryantiring İl Birinciliği heyecanı geride kaldı. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki yarışmalar sonunda üç birincilik, bir ikincilik derecesi yapan Kocaeli Anadolu Lisesi kız ve erkek takımları il şampiyonu oldu.

Hulusi Özdilek
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Gölcük’te oryantiring heyecanı mask
Gölcük’te oryantiring heyecanı
Gölcük’te oryantiring heyecanı
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KOCAELİ ANADOLU LİSESİ ÇOK BAŞARILIYDI

Liseler arası genç kızlar ve erkekler oryantiring il birinciliği A ve B kategorilerinde gerçekleşti. 4 kategoride 35 okulun mücadele ettiği yarışmalara Kocaeli Anadolu Lisesi damga vurdu. Anadolu Lisesi Genç Kızlar A ve Genç Erkekler A’da birinci oldu. Ayrıca Genç Erkekler B Kategorisinde de ilk sırayı alırken, Genç Kızlar B’de ise ikinci sırayı elde etti. Üç birincilik kazanan Kocaeli Anadolu Lisesi, 3 Nisan tarihinde Bursa ilinde yapılacak grup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Barış Avcı, hedeflerinin Türkiye derecesi olduğunu söyledi. Okul müdürü Sabit Mehmet Limon da öğrencilerini kutladı, Türkiye şampiyonasında başarı dileğinde bulundu.

GÖLCÜK’TE DÜZENLENDİ

Gölcük’ün ev sahipliğini yaptığı liseler arası oryantiring yarışmalarına Genç Erkekler A’da Anadolu Lisesi’nin ardından Yücel Boru Fen Lisesi ikinci, Kocaeli Fen Lisesi de üçüncü oldu. Genç Kızlar A’da ise yine sıralama aynıydı. Anadolu Lisesi birinci, Yücel Boru Fen Lisesi ikinci, Kocaeli Fen Lisesi de üçüncü sırayı aldı.  Yarışmalardan sonra ödül töreni yapaldı. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Temsilcisi Ali Günal Erdem sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı. 

Gölcük’te oryantiring heyecanı

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ- Liseli gençler oryantiring il birinciliğinde Kocaeli Anadolu Lisesi hem kız, hem erkeklerde şampiyon oldu.

Gölcük’te oryantiring heyecanı

DERECEYE GİRENLER-Dört kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.

Gölcük’te oryantiring heyecanı

BAŞKAN SEZER- Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ev sahipliği yaptı.

Gölcük’te oryantiring heyecanı

YÜCEL BORU FEN LİSESİ- Genç kızlar ve erkeklerde ikinci olan Yücel Boru Fen Lisesi çok başarılıydı.

Gölcük’te oryantiring heyecanı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ- Yarışmalara katılan Bahçeşehir Koleji dereceye giremedi.

# Kocaeli, başkan, parti, Gölcük, ilçe, Türkiye

21 Şub 2024 - 19:37 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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