U-15’lerde çekişmeli maçlar

DERBENT VE BAŞİSKELE’DEKİ MAÇLAR BERABERE BİTTİ
U-15 yaş grubunda Derbent ve Başiskele sahalarında oynanan maçlarda kazanan yoktu. Derbent Stadı’ndaki maçta Nusretiyespor ile Başiskele Birikspor karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maçta da Yuvacıkspor ile Damlarspor takımları karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta 1-1 bitti. Bu yaş grubunda günün en gollü karşılaşması Kocaeli 61 FK ile İlimtepe GB arasındaydı. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşmayı de plasmanda oynayan İlimtepe GB 5-3 kazandı. Günün kazanan bir diğer takımı da Güneşspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, Hereke Gençlik Eğitimi 2-0 mağlup etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.