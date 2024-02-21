U-15’lerde çekişmeli maçlar

DERBENT VE BAŞİSKELE’DEKİ MAÇLAR BERABERE BİTTİ

U-15 yaş grubunda Derbent ve Başiskele sahalarında oynanan maçlarda kazanan yoktu. Derbent Stadı’ndaki maçta Nusretiyespor ile Başiskele Birikspor karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maçta da Yuvacıkspor ile Damlarspor takımları karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta 1-1 bitti. Bu yaş grubunda günün en gollü karşılaşması Kocaeli 61 FK ile İlimtepe GB arasındaydı. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşmayı de plasmanda oynayan İlimtepe GB 5-3 kazandı. Günün kazanan bir diğer takımı da Güneşspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, Hereke Gençlik Eğitimi 2-0 mağlup etti.