Süper Lig’de 36 attı transfer yaptı

FATİH GÜLER BAĞDATSPOR’DA
İlimizde bir çok takımda forma giyen BAL ve Süper Lig’de çok önemli başarılara imza atan Fatih Güler, bu sezon Süper Amatör Lig takımlarından Arslanbey GB formasını giydi. Sarı-Lacivertli ekipte attığı gollerle takımını son 2-3 haftaya kadar Play-Off yarışının içinde tutan Fatih Güler, bu sezon kalan maçlarda Bağdatspor formasını giyecek. Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor, Fatih Güler’i transfer ederek çok önemli bir iş başardı, forvet hattını güçlendirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eşmeli̇ - Başarılar Fatih GÜLER kardeşim SENİ DAHA ÜST BASAMAKLARDA GÖRMEK İSTERİZ..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.