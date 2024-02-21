Süper Lig’de 36 attı transfer yaptı

FATİH GÜLER BAĞDATSPOR’DA

İlimizde bir çok takımda forma giyen BAL ve Süper Lig’de çok önemli başarılara imza atan Fatih Güler, bu sezon Süper Amatör Lig takımlarından Arslanbey GB formasını giydi. Sarı-Lacivertli ekipte attığı gollerle takımını son 2-3 haftaya kadar Play-Off yarışının içinde tutan Fatih Güler, bu sezon kalan maçlarda Bağdatspor formasını giyecek. Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor, Fatih Güler’i transfer ederek çok önemli bir iş başardı, forvet hattını güçlendirdi.