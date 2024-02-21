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21 Şub 2024 - 19:45- Spor G:

Süper Lig’de 36 attı transfer yaptı

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda Arslanbey GB forması giyen Fatih Güler, attığı 36 golle dikkat çekti. Süper Lig’de iki grupta da en çok gol atan futbolcu olan Fatih Güler’in takımı Aslanbey GB, Play-Off’a kalamadı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Amatör Lig A Grubu’nun şampiyon bitiren, hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor’a transfer oldu.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Süper Lig’de 36 attı transfer yaptı mask
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FATİH GÜLER BAĞDATSPOR’DA

İlimizde bir çok takımda forma giyen BAL ve Süper Lig’de çok önemli başarılara imza atan Fatih Güler, bu sezon Süper Amatör Lig takımlarından Arslanbey GB formasını giydi. Sarı-Lacivertli ekipte attığı gollerle takımını son 2-3 haftaya kadar Play-Off yarışının içinde tutan Fatih Güler, bu sezon kalan maçlarda Bağdatspor formasını giyecek. Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor, Fatih Güler’i transfer ederek çok önemli bir iş başardı, forvet hattını güçlendirdi.

 

Süper Lig’de 36 attı transfer yaptı

21 Şub 2024 - 19:45 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eşmeli̇ - Başarılar Fatih GÜLER kardeşim SENİ DAHA ÜST BASAMAKLARDA GÖRMEK İSTERİZ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 19:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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