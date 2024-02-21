Gürdal’dan genç hakeme övgü

“KULLARSPOR VE HAKEMİ KUTLUYORUM”

Yeşilovaspor Başkanı Ali Gürdal, yaptığı açıklamada, “M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Kullarspor ile oynadığmız U-18 Elit Ligi maçımızı yöneten genç hakem Mert Yalçın Yılgın’a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç yönetti. Başa baş geçen maçı hiç kesmeden, her iki takıma da aynı mesafede durdu. Takımların futbol oynamasına izin verdi. Hem kondisyonu, hem de iletişimi çok iyiydi. Hem maçtan, hem de hakemi izlemekten zevk aldım. Bu arada Kullarspor’u da tebrik ediyorum. Onlarca çok güzel bir futbol oynadılar, centilmence bir mücadele oldu” dedi.

Kaynak: spor servisi