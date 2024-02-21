Bu çöplük ne olacak? Vatandaşın kimyasal sızıntı korkusu

20 yıl önce fabrika tarafından bu bölgeye dökülen çöplerden sızan kimyasal ile ilgili her yere başvuru yaptıklarını ancak bir gelişme yaşanmadığını söyleyen vatandaşlar, “Konuyla ilgili İzaydaş’ın bu alanı boşaltması gerektiğini de söyledik. Ancak kimse ilgilenmedi. Pis kokusu yetmiyormuş gibi bir de sızıntı ile yer altı sularına karışan sular çevreyi kirletiyor. Bu bölgenin bir an önce İzaydaş tarafından boşaltılmasını istiyoruz. Mahallece durumdan çok rahatsız oluyoruz. Çevreyi bu denli kirleten bir fabrikanın da cezasını da çekmesini ve bu çöplerin taşınmasında İzaydaş’a destek vermesini de istiyoruz. Çünkü çevreyi kirletti” dedi.