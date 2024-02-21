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21 Şub 2024 - 20:29- Siyaset G:

YRP’de Başiskele krizi yaşanıyor

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Yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi (YRP) Başiskele İlçe Teşkilatı’nda beklenmedik bir kriz yaşanıyor. Krizde YRP İl Başkanlığı ile YRP Başiskele İlçe Başkanlığı ve Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel karşı karşıya geldi. Adaylıktan çekilme gündemde.

Muhammet Emin Can
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YRP’de Başiskele krizi yaşanıyor mask
YRP’de Başiskele krizi yaşanıyor
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İLÇE BAŞKANLIĞI SABAH SAATLERİNDE TESLİM ETTİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi YRP’nin kentteki teşkilatlarında kriz yaşanıyor. Kriz kapsamında YRP Kocaeli İl Başkanlığı ile YRP Başiskele İlçe Başkanlığı ve YRP Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel ters düştü. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında açıkladığı seçim takvimine göre 20 Şubat, saat 17.00’de adaylık listeleri seçim kurullarına teslim edilmesine ilişkin süreç tamamlandı. Teslim süreci kapsamında YRP İlçe Yönetimi sabah saatlerinde seçim kuruluna Başiskele Belediye Başkan Adaylığı ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Adaylığı listesini teslim etti.

ÖĞLENDEN SONRA İL YÖNETİMİ KENDİ LİSTESİNİ TESLİM ETTİ

YRP Başiskele İlçe Yönetimi’nin, başkan adaylığı ve belediye meclis üyeliğine ilişkin dosya teslim etmesi sonrası saat 15.00 civarında YRP Kocaeli İl Yönetimi’nden ve genel merkez tarafından görevlendirilen isimler seçim kuruluna ilçe yönetimi tarafından teslim edilen liste yerine kendi hazırladıkları listeyi teslim etti. Bu durum seçim kurulunda tarafları karşı karşıya getirse de gerginlik yaşanmadı fakat 21 Şubat’ta YRP Başiskele İlçe Başkanı Kerim Can ve YRP Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel seçim kuruluna giderek il yönetiminin yaptığının yanlış olduğunu belirterek resmi itiraz başvurularını yaptılar.

2 LİSTE ARASINDAKİ FARK ADAYI İSTİFA ETTİREBİLİR

İl yönetiminin ve genel merkez tarafından yetkilendirilen isimle adaylık listesi vermesine itiraz eden YRP İlçe Başkanı Kerim Can, seçilmiş ilçe başkanı olduğunu ve liste teslim etme yetkisinin kendisinde olduğunu ileri sürerek itirazını sundu. Başiskele Belediye Başkan Adayı Yüksel ise başkan seçilmesi halinde mecliste birlikte çalışmak istediği isimlerin liste dışında ya da daha alt sıralarda kalmasına tepkili olduğunu gazetemize ifade etti. İl yönetimi listesinin kabulü halinde Başkan Adayı Yüksel’in adaylıktan çekilebileceği ve ilçe yönetimi ile birlikte bazı meclis üyesi adaylarının istifa edebileceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre seçim kuruluna liste teslim etme yetkisi ilçe başkanlarında olsa da parti genel merkezinin illerde yetkilendirdiği isimler de liste teslim etme yetkisine sahip. 

YRP’de Başiskele krizi yaşanıyor

 

BAŞİSKELE İLÇE YÖNETİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN LİSTE: 1-Sabahattin Köklükaya, 2-Recep Balcı, 3-Tevfik Civelek, 4-Enver Erdal, 5-Burak Yıldırım, 6-Muhammet Kahraman, 7-Yavuz Bayhan, 8-Sadık Özdemir, 9-Onur Can, 10-Ali Özgeniş, 11-Gülten Çınar Çetin, 12-Semih Tanta, 13-Mustafa Şener, 14-Hamza Bağraç, 15-Ekrem Çökük, 16-Kadir Aydeniz, 17-Fatih Bakan, 18-Zeynep Çelik, 19-Sevda Kurtoğlu, 20-Hüseyin Semerci, 21-Yaser Bilen, 22-Zeynep Nisa Kadayıf, 23-Sevda Yüksel, 24-Nurdan Solak, 25-Yasin Cür, 26-Selin Alınlı, 27-Murat Köklükaya

KONTENJAN: 1-Hakan Uzun, 2-Şenol Kalafat, 3-Halim Burak Mete

 

YRP İL YÖNETİMİ VE GENEL MERKEZ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN İSİMİN TESLİM ETTİĞİ LİSTE: 1-Zehra Barutçu, 2-Serhat Timur, 3-Sadık Özdemir, 4-Kadriye Özbay, 5-Yavuz Bayhan, 6-Muhammet Kahraman, 7-Ömer Çetin, 8-Enver Erdal, 9-Sebahattin Köklükaya, 10-Semih Tanta, 11-Hilmi Yıldırım, 12-Fatmanur Türkmen, 13-Recep Balcı, 14-Züleyha Yirmibes, 15-Kadir Aydeniz, 16-Gülten Çınar Çetin, 17-Hüseyin Semerci, 18-Hamza Bağraç, 19-Zeynep Çelik, 20-Şenol Kalafat, 21-Sevde Kurtoğlu, 22-Mustafa Bilal Özdamar

KONTENJAN: 1-Muhammed Zeki Salhan, 2-Ali Özgeçmiş, 3-Mustafa Şener

 

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21 Şub 2024 - 20:29 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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