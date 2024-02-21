Babacan, Kocaeli’ye gelerek adayını açıklayacak

Tüm ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nı ile birlikte belediye meclis üyesi adayı isimleri açıklayama geldi. DEVA Partisi tüm adaylarını Yüksek Seçim Kurulu’na da teslim ederken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nı ve meclis üyesi adaylarını kamuoyu ile paylaşmak için tören düzenleyecek. Tören 22 Şubat Perşembe günü, saat 11.00’de, Luxor Garden Hotel’de yapılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da törene katılacak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, meclis üyesi adaylarını ilan edecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.