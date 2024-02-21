Babacan, Kocaeli’ye gelerek adayını açıklayacak

Tüm ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nı ile birlikte belediye meclis üyesi adayı isimleri açıklayama geldi. DEVA Partisi tüm adaylarını Yüksek Seçim Kurulu’na da teslim ederken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nı ve meclis üyesi adaylarını kamuoyu ile paylaşmak için tören düzenleyecek. Tören 22 Şubat Perşembe günü, saat 11.00’de, Luxor Garden Hotel’de yapılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da törene katılacak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, meclis üyesi adaylarını ilan edecek.