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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Şub 2024 - 20:36- Siyaset G:

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

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AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, seçildiklerinde ilk 6 ay farklarını ortaya koyacaklarını belirterek, “İlk olarak küçük esnafa olan borcumuzu bitireceğiz. İzmit’in çöp sorununu ortadan kaldıracağız” dedi.

Süriye Çatak Tek
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AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz mask
AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz
AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz
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TUTUŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Özgür Kocaeli Gazetesini ziyaret etti. Gazete ziyaretinde çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tutuş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çıkardığı meclis üyesi listesi krizi ile ilgili de ilk kez konuştu. Seçildiğinde ilk 6 ayda yapacağı projeleri de anlatan Tutuş, İzmit Belediyesinde çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağını ve aksine yeni istihdam alanları yaratacağını belirtti. Tutuş, başkanlığının ilk 6 ayında İzmit’in çöp sorununu da ortadan kaldıracağını kaydetti.

 

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

ÖNCE ÇÖP SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Seçim beyannamesini kısa zaman içinde açıklayacağını söyleyen Tutuş, büyükşehir ile örtüşen projeler hazırladıklarını, kentlinin aklında kalacağı çalışmalar yapacağını kaydetti. Seçildiğinde ilk ne yapacağı ile ilgili sorulara da yanıt veren Tutuş, “Seçildiğimizde ilk olarak kentin en büyük sorunu olan temizlik problemini çözeceğiz. Saf, steril bir ilçe olmalıyız. Ben belediyeciliğe ideolojik olarak bakmıyorum. Belediyeye gelen insanların mutlulukla geldiği, insanların kente birbirine selam verdiği bir belediye olacağız” dedi.

 

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

SAHADA İKİ ÖNEMLİ SORUN VAR

Saha çalışmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın insanlarla kurduğu gönül bağını imrenerek gördüklerini söyleyen Tutuş, sahada çöp ve sokak hayvanları sorunun karşılarına çıktığını belirtti.

İzmit Belediyesi’nin aldığı çöp arabalarının büyük bölümünün bozulduğunu ve ekonomik çıkmazdan dolayı tamir edilmediği için çöplerin düzenli toplanmadığını söyleyen Tutuş, şunları anlattı:

“Esnaf mal vermediği için araçlara parça alınmıyor ve tamirleri yapılmıyor. Çöp sorunun altında yatan gerçek bu. İşçiler elleriyle çöpleri kamyonetlere koyuyor ve kamyonetler bu çöpü Alikahya’daki kendi oluşturdukları alana alıyorlar. Buradan da İzaydaş’a götürdüklerini söylüyorlar.

 

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

SOKAK HAYVANLARINA ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Biz çöp sorununu gelir gelmez çözeceğiz. Aynı zamanda en büyük sorun olan sokak hayvanları ile ilgili de herkesin kabul edeceği çözümlerimiz olacak. Bu iş benim uzmanlık alanım değil. Bu nedenle uzmanlarla görüşüp en doğru çözümü bulacağımıza inanıyorum. Hayvanların konforlarını bozmadan, yaşamlarını sürdürecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyoruz”

 

ESNAFLA REKABET ETMEYECEĞİZ

Sahada gençlerin 24 saat açık kütüphane talepleri ile karşılaştıklarını, aynı zamanda amatör spor kulüplerini de önemsediğini söyleyen Tutuş, “Gençlerimize kütüphane, amatör spor kulüplerimize yeni projeler yapacağız. Aynı zamanda emekliler için de çalışmalarımız olacak. Özellikle küçük esnafla rekabet etmeyecek sosyal projeler yapacağız. Maide gibi restoranlarımız ve sosyal alanlarımız olacak.

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

GÖLKAY SOSYAL TESİS OLACAK

Gölkay ne yazık ki ikinci kez çürümeye bırakıldı. O kadar para verilip yapıldı ama şu anda mevcut imalatların her yerinde çatlamalar olmuş, çürümeler başlamış. Biz geldiğimizde Gölkay’ı insanların sosyalleşeceği, çocukların oynayacağı Maide gibi bir yere dönüştüreceğiz. Aynı zamanda Nevzat Doğan zamanında başlayan ama daha sonraki dönemde bitirilmeyen köy konaklarını da vatandaşların talepleri doğrultusunda düzenleyeceğiz” dedi.

 

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

İşçileri rahatlatacak açıklama

 

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, seçildiğinde çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağını, aksine fazlalık olan işçiler için yeni istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

 

ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARMAM

İzmit Belediyesi’ne alınan fazla işçilerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Tutuş, “Şu anda 2 binin üzerinde bir personel var. Biz meseleye ideolojik bakmıyoruz. Elbette işe alınan kişiler ideolojik hikayeleri olanlar ama onların çocukları ve evde ekmek bekleyenleri bunun sorumlusu değil. Biz kimsenin evine giden ekmeğine dokunmayacağız. İşini yapan hiç kimseye dokunmayacağız. Ama bu şehrin bütçesi bu kentteki insanların vergisi ile oluşuyor. Kimsenin vergisini çalışmayan bir insana veremem.

 

İSTİHDAM PROJELERİ YAPACAĞIZ

Fazla personel ile ilgili projeler yapıyoruz. Bunlardan biri okul aile birlikleri ile yaptığımız görüşmelerde, okulların temizlik personeli ihtiyacını gördük. Bu ihtiyacı karşılamak için okullarda en az bir yardımcı personel vermeyi planlıyoruz. Hiçbir insanı işsiz bırakmayacağız. Okul projesi gibi yaşlı ve engellilerle ilgili de projelerimiz var. Tüm çalışanlara daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız. İdari kadroda elbette değişiklikler olacaktır” dedi.

  

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

İlk iş esnaf borçlarını ödemek

 

Seçildiklerinde ilk yapacakları çalışmalar arasında mali disiplini sağlamanın olduğunu ifade eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Asla enkaz devraldım muhabbeti yapmayacağım. Ben bu tabloyu bilerek belediye başkan adayı oldum. Ben belediyenin bu durumunu bilerek aday oldum. Seçildikten sonraki önceliğimiz belediyeyi bu borç yükünden kurtarmak. Küçüklü, büyüklü esnafların çok alacağı var. En küçük esnafın dahi 50-60 bin lira borcu var. Bu borçları geldiğimiz de kapacağız ve esnaflarımızla temiz bir sayfa açacağız. En son bildiğimiz belediyenin iki şirketi ile birlikte 1 milyarın üzerinde borcu vardı. Bu borçları kapatacağız” dedi.

  

Çok güzel bir meclis listesi oldu

 

AK Parti, MHP ve BBP’nin ortak yaptığı meclis üyesi listesi ile ilgili de değerlendirme yapan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, meclis listesinden memnun olduğunu ve ortak akılla hazırlanan bir liste olduğunu kaydetti. Kadın ve gençlerin listede yer almasına büyük önem verdiklerini belirten Tutuş, “Çok güzel bir meclis listesi oldu. Kenti kapsayan çok iyi bir meclis listesi oluşturduk. Ortak akıl ve birlik beraberliğimizi koruyan bu listede kadınlara seçilecek noktalarda yer verildi” dedi.

  

Hürriyet’in krizi bizi ilgilendirmiyor

 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP ilçe örgütü ile yaşadığı liste krizi ile ilgili ilk kez konuşan AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, “Bu krizin bizi ilgilendiren bir yanı yok. Sadece örgütleri ile değil kentin tüm dinamikleri ile kavgalı olan bir belediye başkanı var. İzmit artık bu kavgalı durumdan yoruldu. Hem toplumsal olarak hem de duygusal olarak yoruldu. Gittiğimiz her yerde farklı kesimlerle benzer gerginlikler yaşanmış. Toplumla kavga ederek siyasete zemin hazırlamak kenti yoruyor. Artık İzmit’te toplumsal uzlaşmanın sağlanması, vatandaşın hizmet ve eserleri konuşması gerekiyor” dedi.

 

 

AK Parti’nin İzmit’teki ilk hedefi; esnaf borcunu ödemek ve çöp sorununu halletmek, Tutuş: Farkımızı ilk 6 ayda hissettireceğiz

 

 

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21 Şub 2024 - 20:36 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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