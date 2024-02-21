Körfez Mahallesi’nde köpek saldırısı

Özellikle motosikletle geçenlere saldıran köpekler bir genci yaraladı. Yaşanan olayla ilgili perde arkası bölümüne şikayette bulunan genç, “Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde motosikletimle seyir halindeyken bir grup köpeğin saldırısına uğradım. İçlerinden bir tanesi bacağımı ısırdı. Esnaf müdahale etmeseydi motosiklet ile dengemi kaybedip ya düşecektim ya da bacağım paramparça olacaktı. Benim yerimde bir çocuk olsaydı daha ciddi yaralanabilirdi. Hayvanları çok seviyorum ancak bu duruma da bir müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha büyük sıkıntılar çıkmadan önlem alınmasını ve saldırgan olan köpeklerin toplanmasını istiyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.