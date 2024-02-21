Körfez Mahallesi’nde köpek saldırısı

Özellikle motosikletle geçenlere saldıran köpekler bir genci yaraladı. Yaşanan olayla ilgili perde arkası bölümüne şikayette bulunan genç, “Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde motosikletimle seyir halindeyken bir grup köpeğin saldırısına uğradım. İçlerinden bir tanesi bacağımı ısırdı. Esnaf müdahale etmeseydi motosiklet ile dengemi kaybedip ya düşecektim ya da bacağım paramparça olacaktı. Benim yerimde bir çocuk olsaydı daha ciddi yaralanabilirdi. Hayvanları çok seviyorum ancak bu duruma da bir müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha büyük sıkıntılar çıkmadan önlem alınmasını ve saldırgan olan köpeklerin toplanmasını istiyorum” dedi.