İzmit’te facianın eşiğinden dönüldü, duraktaki yolcular son anda kurtuldu

Edinilen bilgi ve iddialara göre İzmit D-100 karayolunda seyir halindeki otomobil kontrolünü kaybederek önce kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarptı sonrasında ise durakta bekleyen vatandaşların olduğu yere savruldu. Otomobilin sürücü araç içerisinde sıkışırken olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı. Olay sonrası durakta bulunan vatandaşlarda yaralanırken, kaza yerine çok sayıda ambulans ekibi gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi