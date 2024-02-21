Candeias öz eleştiri yaptı: “Performans düşüklüğü yaşadım”

“BÜYÜK YARDIMCI OLACAKTIR”

Candeias antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Deneyimli isim şunları dile getirdi: “Zor maçlar oynadık. Bu ligin zor bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkesin, herkesi yenebildiği bir lig burası. Eyüp maçından sonra bir performans düşüklüğü oldu. Bireysel anlamda ben de performans düşüklüğü yaşadım. Son birkaç maçta iyi performans gösteremedim. Şimdi hoca değişikliğine gidildi. Yeni hocamızla beraber performansımızın artacağını, iyiye gideceğini düşünüyorum. Hedefimize ulaşmamız konusunda büyük bir yardımı olacaktır. Şu an ligdeki konumumuz kötü değil. Arkamızdan gelen diğer takımlardan büyük bir baskı var. Ama biz kalitemizi ve hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Bunun için çalışacağız. Bu tip şeyler futbolda olan şeyler, başımıza gelebiliyor ama en önemli şey, bizim birlikte kalıp bu kötü olan gidişatı değiştirmek.

“YENİ BİR DÖNEME GİRDİK”

“Karar verici merci her zaman hocadır. Amaral kaliteli ve profesyonel bir oyuncu. İyi bir kişiliğe sahip aynı zamanda. Fakat hocanın aldığı kararlar hakkında bir şey diyemem. Çok çalışıyor Amaral ve bu durumu değiştireceğine ben inanıyorum. Tam bir profesyonel, çok çalışıyor kendisi. Önümüzdeki iki maçın zor olacağını düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi bu ligde herkes, herkesi yenebilir. Şu an yeni bir döneme girdik. Yeni bir hocamız var, yeni fikirleri var. Bunlarla birlikte çalışıp hedefimizi yakalamak istiyoruz. Tabii ki taraftarlarımız, bizi desteklemek isteyenler üzüldü bu süreçte. Çalışacağız bu durumu düzeltmek için, düzelteceğiz. Sezon sonunda da kalitemizi ve birlikteliğimizi gösterip hedefe ulaşmak istiyoruz. 3 haftadır iyi sonuçlar alamadık. Üzdük onları.”