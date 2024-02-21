Kocaelispor'dan yeni bir sponsorluk anlaşması

İNDİRİM UYGULANACAK
Kocaelispor Kulübü’nden sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: “Kulübümüz ile Akademik International Dil Okulları arasında işbirliği ve muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. Akademik International Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut’a kulübümüze olan yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan anlaşma kapsamında Ömerağa Mahallesi. Alemdar Cad. M. Levent Ersoy Sok. No: 5/6 İzmit / KOCAELİ adresinde yerleşik Akademik International Dil Okulları’nda 30.6.2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımız %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri %25 indirim hakkına sahip olacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Akademik International Dil Okulları tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır”
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.