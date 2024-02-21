Kocaelispor'dan yeni bir sponsorluk anlaşması

İNDİRİM UYGULANACAK

Kocaelispor Kulübü’nden sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: “Kulübümüz ile Akademik International Dil Okulları arasında işbirliği ve muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. Akademik International Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mertcan Durgut’a kulübümüze olan yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan anlaşma kapsamında Ömerağa Mahallesi. Alemdar Cad. M. Levent Ersoy Sok. No: 5/6 İzmit / KOCAELİ adresinde yerleşik Akademik International Dil Okulları’nda 30.6.2024 tarihine kadar Kocaelispor Passolig kart sahipleri taraftarlarımız %20, Kocaelispor kombine kart sahipleri %25 indirim hakkına sahip olacaktır. İlaveten, Kocaelispor Passolig kart ve kombine kart sahiplerimizin yapacakları her işlemde kulübümüze Akademik International Dil Okulları tarafından ek ücret ödemeleri yapılacaktır”

Kaynak: spor servisi