Gebzespor, Şafakspor ve Karadenizspor galip

ŞAFAKSPOR VE KARADENİZSPOR SON DAKİKADA ATTI
Derince Stadı’nda oynanan maçta Darıca Birlikspor ile Hacı Hızır Şafakspor karşılaştı. Uzatma dakikalarına 1-1 berabere girilen maçta Hcı Hızır Şafakspor, 80+3’de attığı golle 2-1 galip geldi. Gölcük Karadenizspor’da 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Çamlıtepespor’u 4-3 mağlup etti. Esentepe Stadı’ndaki maçta da Gebzespor, Kullarspor’u 2-1 ile geçti. Maçlarını kazanan Hacı Hızır Şafakspor, Gebzespor ve Gölcük Karadenizspor, grup maçlarına katılma hakkını yakaladı. İlimizi gruplarda temsil edecek son takım ise finalde kaybeden Kullarspor, Darıca Birlikspor ve Çamlıtepespor arsınd oynanacak baraj maçlarından sonra belli olacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.