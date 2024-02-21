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Gebzespor, Şafakspor ve Karadenizspor galip

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U-16 Ligi Play-Off final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Gebzespor, Gölcük Karadenizspor ve Hacı Hızır Şafakspor ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

Uğur Uludağ
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Gebzespor, Şafakspor ve Karadenizspor galip mask
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ŞAFAKSPOR VE KARADENİZSPOR SON DAKİKADA ATTI

Derince Stadı’nda oynanan maçta Darıca Birlikspor ile Hacı Hızır Şafakspor karşılaştı. Uzatma dakikalarına 1-1 berabere girilen maçta Hcı Hızır Şafakspor, 80+3’de attığı golle 2-1 galip geldi. Gölcük Karadenizspor’da 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Çamlıtepespor’u 4-3 mağlup etti. Esentepe Stadı’ndaki maçta da Gebzespor, Kullarspor’u 2-1 ile geçti. Maçlarını kazanan Hacı Hızır Şafakspor, Gebzespor ve Gölcük Karadenizspor, grup maçlarına katılma hakkını yakaladı. İlimizi gruplarda temsil edecek son takım ise finalde kaybeden Kullarspor, Darıca Birlikspor ve Çamlıtepespor arsınd oynanacak baraj maçlarından sonra belli olacak. 

# Gölcük, Derince

21 Şub 2024 - 23:12 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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