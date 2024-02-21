İzmit’te zincirleme kaza: 7 yaralı

Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki 34 BU 0670 plakalı SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı 41 ABP 812 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 41 J 0331 plakalı özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mete Karayel - Geçmiş olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.