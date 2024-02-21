Emekli ikramiyesi komisyonda kabul edildi

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesini öngören madde, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Söz konusu madde Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınan 8'inci yargı paketinin içerisinde yer alıyordu. Madde ile 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyelerini almış olacak.
Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.