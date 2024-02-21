Kartepe ve Gebze’de torbacılara operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Gebze’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo 516 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 520 lira ele geçirildi. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. U.A. serbest bırakılırken, F.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.Ç, Y.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.