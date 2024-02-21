Kartepe ve Gebze’de torbacılara operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Gebze’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo 516 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 520 lira ele geçirildi. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. U.A. serbest bırakılırken, F.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.Ç, Y.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi