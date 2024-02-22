CHP’nin eski ilçe başkanı istifa etti

CHP Körfez eski İlçe Başkanı Mehmet Kaçar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti. Mehmet Kaçar, e-Devlet'ten parti üyeliğinden istifa ettiğini gösteren sayfayı ve yazıyı paylaştı. Mehmet Kaçar, 41 yıllık parti üyeliğinden istifa ederken, ‘Bırakma Zamanı’ başlıklı yazı ile şu paylaşımda bulundu:

ÇOĞUNUN ÖMRÜ KADAR PARTİME EMEK VERDİM



“Belki de bugüne kadar yazdığım en zor yazı olacak benim için. Dile kolay, SHP ve CHP de kesintisiz geçen 41 yıl, koca bir ömür. CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bu kararı almak benim için kolay olmadı. Çünkü bugün partiyi yönetenlerin, M. vekillerinin ve belediye başkanlarının çoğunun ömrü kadar partime emek verdim. Ailemi çocuklarımı, sevdiklerimi ihmal ettim. Çocuklarımı sevgili eşim büyüttü. Partide üç dönem ilçe sekreterliği, bir dönem ilçe eğitim sekreterliği, bir dönem il yönetim kurulu üyeliği, beş yıl il genel meclisi üyeliği, iki dönem Körfez ilçe olduğundan bu yana hiçbir ilçe başkanın alamadığı yüksek oyla ilçe başkanı seçildim. İki dönem kurultay delegeliği yaptım.

PARTİ VEFA VE EMEĞE DEĞER VERMEYEN KADROLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR



Parti vefa ve emeğe değer vermeyen kadrolar tarafından yönetiliyor. Liyakatin, emeğin yerini kişisel yakınlıklar ve son sözde değişim kurultayında mevcut yapının yanında yer almak almış. Düşüne biliyor musunuz İstanbul’un 39 ilçesi var. Bunun 21 tanesine belediye iştiraklari ve belediye meclis üyeleri atanıyor.

ATASOY BİLGİN’İN ADAYLIĞINI ELEŞTİRDİ



Adam Derince Belediyesi’ne aday kurultayda bu yapıyı desteklemiş, Derince kalmadı, sana Kocaeli Büyükşehir Başkanlığını verelim diyorlar. Oysa bu kararları alanların ömrü kadar bu partiye emek vermiş Keramettin Gençtürk Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için resmi ve tek başvuran aday iken. Değişim diyenler zücaciye dükkanına giren fil misali her tarafı kırıyor döküyor. Koca Gebze ilçemize aday bulamıyorlar. 10 Aralık’ta atadıkları Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayını iyice yıpratıktan sonra nihayet dün kesinleştirdiler. Çayırova’da bir kez daha Dr. Mustafa Anaç hocaya haksızlık yapıldı. Benzer olumsuzlukları sıralasam sayfalar alır.

İLÇE BAŞKANI AYRI BELEDİYE BAŞKANI AYRI TELDEN ÇALIYOR



Körfez ilçemizde ise bundan önceki seçimler gibi seçimi kazanmaktan ziyade birkaç yandaşı Büyükşehir Meclis üyesi yapmak hedeflenmiş. İlçe başkanı ayrı belediye başkan adayı ayrı telden çalıyor, hiçbir uyum yok. Bugüne değin ne belediye başkan adayı ne de ilçe başkanından bir çağrı almadım. Yazacak çok şey var ama sizleri yormayayım. Umarım CHP’nin tüm adayları seçimlerde başarılı olurlar. Elveda partim.”