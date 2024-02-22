Yolun durumu araçlara zarar veriyor

Yolun çukur içinde ve çamur olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Yolda geçen araçların balataları çok zarar görüyor. Aynı zamanda çukur içinde yürümekte dahi zorluk yaşıyoruz. Bu yolun yapılmasını talep ediyoruz. İlgili belediye ve kurum hangisi ise ricamız yolumuzun yapılması ve araçların artık zarar görmemesidir. İşlek olan bu bölgede bu görüntüler Darıca’ya yakışmıyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.