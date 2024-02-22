Yolun durumu araçlara zarar veriyor

Yolun çukur içinde ve çamur olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Yolda geçen araçların balataları çok zarar görüyor. Aynı zamanda çukur içinde yürümekte dahi zorluk yaşıyoruz. Bu yolun yapılmasını talep ediyoruz. İlgili belediye ve kurum hangisi ise ricamız yolumuzun yapılması ve araçların artık zarar görmemesidir. İşlek olan bu bölgede bu görüntüler Darıca’ya yakışmıyor” dedi.