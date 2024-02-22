“Sesimiz Bizim Ellerimiz” diyerek önemli projelere imza attılar

“Sesimiz Bizim Ellerimiz” projesi kapsamında yapılan çalışmalarla konuşma ve işitme engelli bireyler için önemli çalışmalara imza atıldı.

SONUÇLAR ÇOK İYİ

Proje kapsamında özel gereksinimli hem çocuk hem yetişkin bireylerin topluma kazanılması amacında birçok etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerde okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretildi. Türkçe grameri konusunda eğitimler verildi. Daha iyi bir iletişim kurmaları sağlandı. Sosyal ilişkiler için el sanatları kursları oldu. Burada kendilerini daha mutlu hissetmeleri amaçlandı. Çocuklar için zeka oyunları ve turnuvalar düzenlendi. Günümüz sorunları nedeniyle deprem farkındalığı eğitimleri alındı. 7 yaş ve üzeri çocukların spor alışkanlıklarını kazanmaları için “Sporda Ben de Varım” projesi gerçekleştirildi. Sosyal aktiviteler, bireylerin kendilerini daha iyi hissedebilmesi için kermesler ve piknikler düzenlendi. Proje ile ilgili yapılması gereken çalışmalar tamamlanmış ve çok iyi sonuç vermiştir.

FOTOKOD

SAĞIR KADINLAR