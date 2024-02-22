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8. Yargı Paketi Komisyonda kabul edildi: Adli para cezaları artacak

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Bir süredir görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Birçok önemli değişikliğin yer aldığı teklif, TBMM Genel Kurulu'na gidecek.

8. Yargı Paketi Komisyonda kabul edildi: Adli para cezaları artacak mask
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Teklifin yasalaşması halinde uzun yargılama süreleri ile ilgili manevi tazminat talepleri, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) önce Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'na yapılacak. AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Buna göre, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlemiş sayılacak ve ayrı ayrı cezalandırılacak. Düzenlemeyle ayrıca adli para cezalarında da değişiklik yapılacak. Peki 8. Yargı Paketi ile neler değişecek? İşte birçok önemli değişikliğin yer aldığı 8. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler...

 

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Birçok önemli değişikliğin yer aldığı teklif, TBMM Genel Kurulu’na gidecek. Teklifin yasalaşması halinde uzun yargılama süreleri ile ilgili manevi tazminat talepleri, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) önce Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'na yapılacak.

AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Buna göre, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlemiş sayılacak ve ayrı ayrı cezalandırılacak. Hükmün geriye bırakılması kararlarına karşı da temyiz yoluna gidilebilecek.

Hapis cezasının infazı re’sen vasi atama sebebi olmayacak, hükümlünün istemesi gerekecek. Düzenlemeyle ayrıca adli para cezalarında da değişiklik yapılacak.

8. YARGI PAKETİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

İşte birçok önemli değişikliğin yer aldığı 8. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler...

"-Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

- Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

- İcra ve İflas Kanunu'na göre bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

- Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak.

- Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

- Yakalama ve tutuklama işlemlerinin yanı sıra adli kontrol işlemlerine karşı, kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan kişiler, tazminat isteminde bulunabilecek.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

- Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

- Anayasa Mahkemesinin bazı kararları uyarınca uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddiaları bakımından daha kolay erişilebilir, hızlı işleyen ve birincil nitelikte bir başvuru yolu oluşturuluyor ve ilgiliye Tazminat Komisyonuna müracaat imkanı tanınıyor.

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenleniyor.

- Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak."

 

Kaynak: NTV

# hafta, para, deprem

22 Şub 2024 - 01:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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