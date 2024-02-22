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Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi

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Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını 36 bine çıkaracak yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi mask
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
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 Ebelerin görev tanımında değişikliğe gidilecek. Buna göre, ebeler aktif olarak doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi kazanacak. Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabilecek. Yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma süreci kolay hale getirilecek. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre, mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabilecek.

Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma verilecek danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacak. Ayrıca aktif olarak doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi kazanacak.

Düzenlemeyle acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı veriliyor.

Yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma süreci kolay hale getirilecek. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek. İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve şartlar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Bu doğrultuda Bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacak.

Eczanelerde yapılacak teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri ya da Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

Düzenlemeyle yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan artırılarak ödenecek.

Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek.

Öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabilecek.

Düzenleme ile herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınmış olsa dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınacak.

Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin teşekkür paylaşımında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren sayın milletvekillerimize teşekkür ederim."

Kaynak: NTV

# sosyal, yeni

22 Şub 2024 - 02:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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