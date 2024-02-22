Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen ünlü sanatçı, seyircilerle tartıştı

Nev'in dün akşam Antalya'da verdiği konserde olay çıktı. Sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları okuyamamasından rahatsız olan seyirciler tepki gösterdi.
Konuşmakta dahi zorlanan şarkıcı, görevli yardımıyla sahneden indirildi. Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Nev'in alkollü olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.
Şarkıcının performansından rahatsız olan seyirciler "İn ağabey aşağı" diyerek tepki gösterdi. Araya giren görevli ise şarkıcıyı uyarırken tartışma büyüdü.
Seyircilerden özür dileyen Nev, "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi.
Görevlinin yardımıyla sahneden inmeye çalışan Nev, " Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" derken bir kişinin "Terbiyesiz" diye bağırmasıyla geri dönerek tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.