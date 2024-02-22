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Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen ünlü sanatçı, seyircilerle tartıştı

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Dün akşam Antalya'da sahneye çıkan şarkıcı Nev, alkolün etkisinden dolayı şarkıları söylemediği gerekçesiyle seyircilerin tepkisini çekti. Seyircilerin "İn ağabey aşağı" demesinin üzerine sinirlenen Nev "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi. Seslerin yükselmesiyle Nev ve seyirciler arasında tartışma çıktı.

Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen ünlü sanatçı, seyircilerle tartıştı
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Nev'in dün akşam Antalya'da verdiği konserde olay çıktı. Sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları okuyamamasından rahatsız olan seyirciler tepki gösterdi.

Konuşmakta dahi zorlanan şarkıcı, görevli yardımıyla sahneden indirildi. Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Nev'in alkollü olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.

Şarkıcının performansından rahatsız olan seyirciler "İn ağabey aşağı" diyerek tepki gösterdi. Araya giren görevli ise şarkıcıyı uyarırken tartışma büyüdü.

Seyircilerden özür dileyen Nev, "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi.

Görevlinin yardımıyla sahneden inmeye çalışan Nev, " Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" derken bir kişinin "Terbiyesiz" diye bağırmasıyla geri dönerek tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# HER

22 Şub 2024 - 02:11 - Magazin --- Okunma

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