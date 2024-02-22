3 organize suç örgütü çökertildi: 63 şüpheli gözaltında

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-45 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi.
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın,
Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.