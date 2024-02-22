Ehliyet sınavlarında 'joker' önlemi geliyor

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Son dönemde adayların ehliyet hayalleri ticarete döküldü. Adaylardan para alınıyor ve sınav geçme garantisi vaat ediliyor. ‘Joker’ adı altında üçüncü kişiler usulsüz şekilde asıl adayların yerine yazılı sınava giriyor.

Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, “Bu sınavda 50 soru soruluyor, adayın 45 dakika içinde cevaplaması isteniyor. Dolayısıyla 70 alan geçiyor. Okuma yazması olmayan, yazılı sınavı geçemeyecek durumda olanlar bu tür yollara başvuruyor” sözlerini kullandı.

Hayata geçirilecek parmak izi doğrulama sistemi ile ehliyet kurslarındaki yazılı sınavlarda asıl adayın yerine sınava üçüncü kişilerin girişinin önüne geçilecek.

Türker, “Nüfus cüzdanı alınırken parmak izi veriliyor. Yeni bir cihaz ile parmak izi alınacak ve karşılaştırma yapılacak. Eğer eşleşiyorsa adayın sınava girişi uygun olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamadan hem sürücü adayları hem de eğitmenler memnun kaldı.

Kaynak: CNNTURK