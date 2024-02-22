Kira geliri beyan dönemi başlıyor! 5 bin ev sahibi pişman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin elde ettikleri kira gelirlerini beyan etmeleri ya da eksik beyanda bulunmamaları için bir süre önce harekete geçti. 1 Mart tarihinde başlayacak gelir vergisi beyan dönemi öncesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de yararlanarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edildi. Yaklaşık 4.5 milyon konut analiz edildi. Daha sonra beyanname verenler ya da beyanname vermeyecek durumda olanlar elendi, sayı yaklaşık 1 milyon 250 bin civarına geriledi.

Kiracılara giden Maliye, konutun kiralık olup olmadığı, kira bedelinin beyan edilip edilmediğine yönelik sorular soruyor. Evde bulamadıklarına görüşme mektubu bırakıyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi’nden de form doldurulabileceklerini bildiriyor. Kiracılara yapılan bildirimlerin resmi tebligatı olmadığı için cezası yok. Maliye kiracıdan aldığı yanıtların yanı sıra aynı bina ya da bölgedeki emsal kiraları da dikkate alıyor.

5 BİN YENİ BEYANNAME VERİLDİ

Maliye’nin başlattığı bu çalışmalar sonuç verdi. 2023 yılında elde edilen kira gelirleri için beyan dönemi 1 Mart 2024’te başlayacak. Ancak geçmiş yıllara yönelik de pişmanlık beyannameleri verilebiliyor. Maliye’nin kiracılara yönelik yaptığı çalışmanın ardından ev sahiplerinin kendiliğinden vergi dairelerine gelmeye başladığı ifade edildi. Kiracının Maliye’den bildirimi almasının ardından ev sahiplerini haberdar ettiği ve ceza ile karşılaşmak istemeyen ev sahiplerinin yeni beyanname verdiği anlatıldı.

31 MART’A KADAR SÜRECEK

2023 yılında elde edilen kira gelirleri için 1 Mart tarihinde beyanname verme dönemi başlayacak. Beyanname 31 Mart 2024 tarihine kadar verilebiliyor. Ancak 31 Mart pazar gününe denk geldiği için son beyan dönemi 1 Nisan 2024 olacak. Beyan, Hazır Beyan Sistemi üzerinden yapılabiliyor. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Sistemden daha önce beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da yararlanabiliyor. Yıllık gelir vergisi beyannamesi sistem üzerinden onaylayıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet otomatik olarak açılıyor. Gelir vergisine ilişkin ilk taksit 1 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemesi ise temmuz ayında.

İSTİSNA TUTARI 21 BİN LİRA

2023’te 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor. İstisna tutarı konut kira gelirleri için geçerli. Bir yıl boyunca elde edilen kira geliri 21 bin lirayı aşmamışsa beyanname vermeye gerek yok. Ancak yıl boyunca 21 bin liranın üzerinde bir kira geliri elde edilmişse 1 Mart 2024 tarihinden itibaren beyanname verilmesi gerekiyor. Eğer bir kişi birden fazla konuttan kira geliri elde ediyorsa 21 bin liralık istisna kira gelirlerinin toplamına uygulanacak. Eğer beyanname verilmezse ev sahipleri 21 bin liralık istisnadan yararlanamayacak, vergi cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Kaynak: Hürriyet