Bankalardan art arda mesajlar... Bu paralar artık tamamen geçersiz

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi ve enflasyonun yükselmesi, ATM’lerde de kendini göstermeye başladı. Bankalar, yeni bir döneme girmek için ATM’lerde ve şubelerde bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler resmi olarak ilan edildi.

Bankalar, müşterilerini bilgilendirmek için peş peşe mesaj göndermeye başladı. Banka hesabı olanların sayısı arttıkça, bankalar, vatandaşları şoke eden bu yeni uygulamalarını açıkladı. Birçok banka, şube sayısını azaltıp evden çalışmaya geçti. Böylece, şubelerin iş yükünü hafifletmek için yeni bir adım attı.

Para çekme ve yatırma limitlerinde yapılan değişiklikler resmen duyuruldu. Türkiye’deki enflasyonun yüksek olması, birçok bankanın 10 TL’lik banknotları ATM’lerden kaldırmasına sebep oldu. Bu durum, ülkedeki enflasyonun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Belirlenen tutarın altındaki miktarları artık şubelerden çekip yatırmak mümkün olmayacak; bu işlemler sadece ATM’lerle yapılacak. Bu karar, büyük tepki çekti ve tüketici mahkemelerinin de bu karara karşı çıkacağı söylendi. Bankalar, daha önce 10 bin TL olan banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20 bin TL’ye yükseltti.

Özellikle okur yazar olmayanlar, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve emekliler bu karara kızdı. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM’lerde işlem yapmayı zorlaştırmasının tüketici haklarına ters olduğunu söyledi.

Bankaların, ATM limitlerini artıracakları ve tüm itirazlara kulak asmadan, şube yüklerini azaltmak için belirlenen tutarın altındaki nakit para yatırma ve çekme işlemlerini sadece ATM’lerden yapacakları iddia edildi. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, alınan kararı değerlendirdi.

Babuşçu, veznelerin para çekme işlemleriyle uğraşması, kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamaması yüzünden bu uygulamaya geçtiklerini ifade etti. Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Babuşçu, alım gücünün hızla düşmesiyle birlikte bankaların önemli bir değişikliğe gittiğini belirterek, “Son dönemde artan 200 TL kullanımı ve 10 TL’nin alım gücünün tamamen azalması, bankaların ATM’lerine para sağlamakta zorlanmasına yol açtı. Bu yüzden bankalar, ATM’lerdeki 10 TL’lik banknotları kaldırdı” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yıl mayıs ayında 607 milyon 139 bin olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 179 milyonu geçerek yüzde 94’lük bir artış gösterdi. Uzmanlara göre, bu durum Türkiye’de enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: Yeniçağ