Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Şub 2024 - 09:33- Gündem G:

Bankalardan art arda mesajlar... Bu paralar artık tamamen geçersiz

ABONE OL Google News Sayfamız

Bankalar, son zamanlarda aldıkları yeni kararlarla birlikte milyonlarca vatandaşın canını sıktı. Bankalar, müşterilerine bu kararları ardı ardına mesaj göndererek duyurdu. Bu paralar artık tamamen işe yaramayacak.

Bankalardan art arda mesajlar... Bu paralar artık tamamen geçersiz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi ve enflasyonun yükselmesi, ATM’lerde de kendini göstermeye başladı. Bankalar, yeni bir döneme girmek için ATM’lerde ve şubelerde bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler resmi olarak ilan edildi.

Bankalar, müşterilerini bilgilendirmek için peş peşe mesaj göndermeye başladı. Banka hesabı olanların sayısı arttıkça, bankalar, vatandaşları şoke eden bu yeni uygulamalarını açıkladı. Birçok banka, şube sayısını azaltıp evden çalışmaya geçti. Böylece, şubelerin iş yükünü hafifletmek için yeni bir adım attı.

Para çekme ve yatırma limitlerinde yapılan değişiklikler resmen duyuruldu. Türkiye’deki enflasyonun yüksek olması, birçok bankanın 10 TL’lik banknotları ATM’lerden kaldırmasına sebep oldu. Bu durum, ülkedeki enflasyonun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Belirlenen tutarın altındaki miktarları artık şubelerden çekip yatırmak mümkün olmayacak; bu işlemler sadece ATM’lerle yapılacak. Bu karar, büyük tepki çekti ve tüketici mahkemelerinin de bu karara karşı çıkacağı söylendi. Bankalar, daha önce 10 bin TL olan banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20 bin TL’ye yükseltti.

Özellikle okur yazar olmayanlar, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve emekliler bu karara kızdı. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM’lerde işlem yapmayı zorlaştırmasının tüketici haklarına ters olduğunu söyledi.

Bankaların, ATM limitlerini artıracakları ve tüm itirazlara kulak asmadan, şube yüklerini azaltmak için belirlenen tutarın altındaki nakit para yatırma ve çekme işlemlerini sadece ATM’lerden yapacakları iddia edildi. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, alınan kararı değerlendirdi.

Babuşçu, veznelerin para çekme işlemleriyle uğraşması, kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamaması yüzünden bu uygulamaya geçtiklerini ifade etti. Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Babuşçu, alım gücünün hızla düşmesiyle birlikte bankaların önemli bir değişikliğe gittiğini belirterek, “Son dönemde artan 200 TL kullanımı ve 10 TL’nin alım gücünün tamamen azalması, bankaların ATM’lerine para sağlamakta zorlanmasına yol açtı. Bu yüzden bankalar, ATM’lerdeki 10 TL’lik banknotları kaldırdı” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yıl mayıs ayında 607 milyon 139 bin olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 179 milyonu geçerek yüzde 94’lük bir artış gösterdi. Uzmanlara göre, bu durum Türkiye’de enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: Yeniçağ

# banka, para, mesaj, yeni, ifade, Merkez Bankası, Türkiye, sosyal

22 Şub 2024 - 09:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.366.972 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Misafir - Zaten 200 tl ile 20 tl yer değişti 20 tl 200 tl 20 tl ile eş değer oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 10:26
02

Mustafa Öz - Atm ler 20 tl bile vermiyor en düşük tutar 50 tl

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 10:02
01

Mustafa Yılmaz - Devlette maaşları 50 lira 100 tl bandına taşısın.hala maaşlar da kuruş lar var

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 22 Şubat 09:59
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Aygün ziyaretlerini sürdürüyor mask
Aygün ziyaretlerini sürdürüyor
Düzağaç Kültür Merkezi’nde temel cimnastik kursu başlıyor mask
Düzağaç Kültür Merkezi’nde temel cimnastik kursu başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına 19 personel alınacak mask
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına 19 personel alınacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Herzog'un iddialarını yalanladı mask
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Herzog'un iddialarını yalanladı
BAĞ Projesi’nde kadın girişimciler eğitimlerini tamamladı mask
BAĞ Projesi’nde kadın girişimciler eğitimlerini tamamladı
Bankalardan art arda mesajlar... Bu paralar artık tamamen geçersiz mask
Bankalardan art arda mesajlar... Bu paralar artık tamamen geçersiz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL