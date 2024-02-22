Körfezli yüzücülerin ilk sınavda büyük başarısı

9 BÖLGE, 5 TÜRKİYE BARAJI AŞILDI

Yarışlara katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 9 sporcusu grup ve bölge müsabaka barajlarını geçerken, 5 sporcu ise 10 ay sonra yapılacak Türkiye Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı.

MÜSABAKALAR 1 SENEYE YAYILARAK TAMAMLANACAK

17-18 Şubat 2024 tarihlerinde Gebze’de gerçekleştirilen 1. Vize yarışlarına 21 kulüp’ten 206 sporcu katıldı. 11-12 yaş Ulusal Gelişim projesi sene içine yayılarak yapılan bir proje olması nedeniyle il vizelerinin ardından Mayıs ayında grup müsabakaları, kasım ayında bölge müsabakaları ve Aralık ayında da final olarak Türkiye şampiyonası yapılacak.

KÖRFEZ’İN HEDEFİ 12’DE 12 YAPMAK

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada “yarışlara 12 sporcu ve 2 antrenör ile katıldık. 9 sporcumuz grup ve bölge barajlarını, 5 sporcumuz ise Türkiye final barajlarını geçmeyi başardılar. İlk vize yarışlarında yüksek bir başarı oranı yakaladık. Bundan sonraki hedefimiz 12’de 12 olarak belirledik. Daha sonra da Türkiye finallerine olabildiğince çok sayıda sporcu götürmek için çalışacağız. Atilla Aras Aydın, Elif Konukçu, Ece Su Samastı, Emre Oturgan ve Ömer Eymen Toptaş ilk yarışlarda Türkiye barajlarını rahat geçerek finallerde yarışma hakkını elde ettiler. Sporcularımızın başarıları artarak devam edecek. Sporcularımıza ve bizlere bu imkanı veren ve her platformda desteklerini esirgemeyen Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyoruz. Onun spora ve sporcuya olan olumlu bakışı ve destekleri ile sporda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Sporcularımız rahat ortamlarda çalışarak müsabakalara hazırlanıyorlar. Spora olan destek ve sevgi Körfez için farklı bir ortam oluşturuyor” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Kaynak: BÜLTEN