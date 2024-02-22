Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik devam eden davanın sanıklarının yerleri değiştirildi. Örgüt lideri Adnan Oktar, Silivri’den önce Edirne’ye daha sonra Erzurum’a nakledildi. Örgütün as kadrosunda yer alan Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Didem Ürer ve Yeliz Aksoy Silivri’den ayrıldı. 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan örgütün yöneticilerinden Alev Babuna, Yeliz Aksoy ve Sinem Hacer Tezyapar Erzincan’a, Didem Ürer ve Aylin Atmaca Manavgat’a, Merve Büyükbayrak Kocaeli’ne nakledildi. Diğer suç örgütü üyeleri ise Kırıkkale, İzmir, Antalya, Kütahya’daki cezaevlerine dağıtıldı.

Adalet Bakanlığı kaynakları, Adnan Oktar dosyasıyla ilgili yayınlarının ardından nakil işlemlerinin hızlandırıldığını bildirdi. Öte yandan Suç örgütünün lideri Adnan Oktar’ın, Edirne’den Erzurum’a sevk edilmeden önce tutulduğu Silivri Cezaevi’nde sadece Eylül – Ekim 2022 arasında toplamda 527 kez avukat görüşü yaptığı belirlendi. Oktar, toplam 83 farklı avukatla görüştü. Oktar’ın bazı avukatlardan, paltolarının veya trençkot tarzı kıyafetlerin içine yalnızca iç çamaşırı giymesini istediği, elle ve sözlü taciz girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Sözcü