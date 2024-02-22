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22 Şub 2024 - 09:45- Asayiş G:

Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi

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Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davası sanıkları Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine dağıtıldı. Davada 'örgüt yöneticisi' olarak yargılanan gözde kedicik Merve Büyükbayrak Kandıra’ya gönderildi.

Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi mask
Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi
Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi
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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik devam eden davanın sanıklarının yerleri değiştirildi. Örgüt lideri Adnan Oktar, Silivri’den önce Edirne’ye daha sonra Erzurum’a nakledildi. Örgütün as kadrosunda yer alan Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Didem Ürer ve Yeliz Aksoy Silivri’den ayrıldı. 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan örgütün yöneticilerinden Alev Babuna, Yeliz Aksoy ve Sinem Hacer Tezyapar Erzincan’a, Didem Ürer ve Aylin Atmaca Manavgat’a, Merve Büyükbayrak Kocaeli’ne nakledildi. Diğer suç örgütü üyeleri ise Kırıkkale, İzmir, Antalya, Kütahya’daki cezaevlerine dağıtıldı.

Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi

Adalet Bakanlığı kaynakları, Adnan Oktar dosyasıyla ilgili yayınlarının ardından nakil işlemlerinin hızlandırıldığını bildirdi. Öte yandan Suç örgütünün lideri Adnan Oktar’ın, Edirne’den Erzurum’a sevk edilmeden önce tutulduğu Silivri Cezaevi’nde sadece Eylül – Ekim 2022 arasında toplamda 527 kez avukat görüşü yaptığı belirlendi. Oktar, toplam 83 farklı avukatla görüştü. Oktar’ın bazı avukatlardan, paltolarının veya trençkot tarzı kıyafetlerin içine yalnızca iç çamaşırı giymesini istediği, elle ve sözlü taciz girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Adnan Oktar’ın kediciği Kandıra’ya gönderildi

Kaynak: Sözcü

# Kocaeli

22 Şub 2024 - 09:45 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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