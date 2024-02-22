Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-17
|-2
|Kartalkaya
|S
|-6
|0
|Sarıkamış
|KY
|-9
|-2
|Palandöken
|KY
|-9
|-2
|Ergan
|KY
|-5
|0
|Erciyes
|KY
|-5
|1
|Kartepe
|S
|-3
|6
|Uludağ
|AB
|-3
|4
|Çambaşı
|KY
|-5
|2
|Yıldıztepe
|P
|-1
|2
|Mersivan
|KY
|-15
|-10
|Yalnızçam
|KY
|-8
|1
|Ilgaz
|KY
|-3
|0
|Yıldız Dağı
|KKY
|-2
|2
|Zigana
|KY
|-5
|5
|Kop
|KY
|-4
|2
|Denizli
|S
|-3
|5
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu)
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.