Kocaelisporlular üyelik işlemlerinde buluştu

ÜYE OLDULAR, AİDAT YATIRDILAR

Saat 17:00-19:00 arasında gerçekleştirilen organizasyonda yeni üye olmak isteyenler üye oldu. Aidat borcu olanlar da borçlarını ödeyerek kulübüne destek oldu. Üyelik için 3 fotoğraf, adli sicil kaydı, nüfus kağıdı fotokopisi ve 750 TL ödemek yeterli oldu. Organizasyonu düzenleyen Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgiç, Erhan Evren, “Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarlarıdır. Hepimizin dilinden düşmeyen ve sonuna kadar doğru olan bir slogandır bu. Kocaelispor Kulübü Üyeliği’ni artık ertelemeyelim. Eğer zaten üyeysek kongrelerde hazirun listesinde yer almak adına aidatlarımız ödeyelim” ifadelerine yer verdiler.