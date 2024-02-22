Kocaelisporlular üyelik işlemlerinde buluştu

ÜYE OLDULAR, AİDAT YATIRDILAR
Saat 17:00-19:00 arasında gerçekleştirilen organizasyonda yeni üye olmak isteyenler üye oldu. Aidat borcu olanlar da borçlarını ödeyerek kulübüne destek oldu. Üyelik için 3 fotoğraf, adli sicil kaydı, nüfus kağıdı fotokopisi ve 750 TL ödemek yeterli oldu. Organizasyonu düzenleyen Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgiç, Erhan Evren, “Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarlarıdır. Hepimizin dilinden düşmeyen ve sonuna kadar doğru olan bir slogandır bu. Kocaelispor Kulübü Üyeliği’ni artık ertelemeyelim. Eğer zaten üyeysek kongrelerde hazirun listesinde yer almak adına aidatlarımız ödeyelim” ifadelerine yer verdiler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.