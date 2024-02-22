Taraftarlar üye olmak ve aidat yatırmak için buluştu

7 YIL ÖNCE BAŞLADI
Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgi ve Erhan Evren tarafından, “Sakini değil, sahibi ol” sloganıyla başlattığı üyelik kampanyası 7 yıldır aralıksız devam ediyor. Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine önceki gün 17.00-19.00 saatleri arasında kulüp lokalinde toplanan taraftarın 37 kişi yeni üyelik başvurusu yaparken, 64 kişi ise aidat ödemelerini yaptı. Kulübü üyelik için 3 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopi belgeleri isteniyor. Üyelikte giriş ücreti 500, yıllık aidat ise 250 TL olarak belirlendi. Yeni üyelerden 750 TL alınıyor.
SON GÜN 31 MART
Mevcut üyelerin yapılacak genel kurullarda oy kullanabilmesi için ise her yıl en geç 31 Mart tarihine kadar aidat borçlarını ödemeleri gerekiyor. Kampanyası organize eden Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgiç, Erhan Evren, “Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarlarıdır. Hepimizin dilinden düşmeyen ve sonuna kadar doğru olan bir slogandır bu. Kocaelispor Kulübü üyeliğini artık ertelemeyelim. Üye olmuşsak da kongrelerde hazirun listesinde yer almak adına aidatlarımız zamanında ödeyelim” ifadelerine yer verdiler.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.