Taraftarlar üye olmak ve aidat yatırmak için buluştu

7 YIL ÖNCE BAŞLADI

Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgi ve Erhan Evren tarafından, “Sakini değil, sahibi ol” sloganıyla başlattığı üyelik kampanyası 7 yıldır aralıksız devam ediyor. Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine önceki gün 17.00-19.00 saatleri arasında kulüp lokalinde toplanan taraftarın 37 kişi yeni üyelik başvurusu yaparken, 64 kişi ise aidat ödemelerini yaptı. Kulübü üyelik için 3 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopi belgeleri isteniyor. Üyelikte giriş ücreti 500, yıllık aidat ise 250 TL olarak belirlendi. Yeni üyelerden 750 TL alınıyor.

SON GÜN 31 MART

Mevcut üyelerin yapılacak genel kurullarda oy kullanabilmesi için ise her yıl en geç 31 Mart tarihine kadar aidat borçlarını ödemeleri gerekiyor. Kampanyası organize eden Aytunç Çetinbaş, Ahmet Bilgiç, Erhan Evren, “Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarlarıdır. Hepimizin dilinden düşmeyen ve sonuna kadar doğru olan bir slogandır bu. Kocaelispor Kulübü üyeliğini artık ertelemeyelim. Üye olmuşsak da kongrelerde hazirun listesinde yer almak adına aidatlarımız zamanında ödeyelim” ifadelerine yer verdiler.