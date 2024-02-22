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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Şub 2024 - 09:53- Siyaset G:

Büyükşehir Başkan Adayı Can: Fakirliğin Kocaeli’de suç sayılması lazım

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, fakirliğin Kocaeli’de suç sayılması gerektiğini belirterek, başkan seçilmesi halinde kentte uygulayacakları modelle fakirliği ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Büyükşehir Başkan Adayı Can: Fakirliğin Kocaeli’de suç sayılması lazım mask
Büyükşehir Başkan Adayı Can: Fakirliğin Kocaeli’de suç sayılması lazım
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MİLLİ EKONOMİ MODELİ ÇOK ÖNEMLİ
BTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu ve İl Başkanı Abdullah Erdem ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can seçimi kazanması halinde yapacağı çalışmalar, yönetim anlayışıyla ilgili, “İnsan merkezli bir model var. Haydar Baş hocamızın modeli. Modeli Putin bile dinledi. Savaştaki Rusya'da enflasyon yüzde 15. Modelin adı Milli Ekonomi Modeli, çok önemli.

MÜTHİŞ BİR TOPRAK VAR
Büyükşehir için proje benim. İçerisine farkında olmadan sürüklendiğimiz bir gıda sorunu var. Buna hazırlanmamız gerekiyor ve buna hazırlanacağız. Fakirliğin Kocaeli 'de suç sayılması lazım. O kadar imkâna sahibiz ki, yukarı çıkıyorsun müthiş bir toprak var. Aşağıda denizimiz var. Sanayimiz var. Bu kentte sporla eğitim iç içe olmalı. İnsanların bu süreçte kendisine bir şey katacak çalışmalara imza atmak istiyoruz. İzmit çok önemli, bu kentte rahat girilebilecek sokaklar yok.

İNSANA HİZMET ÖNCELİK OLACAK
İyi niyetli olduktan sonra çözülmeyecek sorun yok ama bugün yapılan işlerde bunu göremiyoruz. Bu kentte doğa temiz olacak. Emek üretimin karşılığı olacak. Eşyanın tabiatı insana hizmet ve belediye yönetiminde de insana hizmet öncelik olacak. Nasıl ki seçim sürecinde vatandaşa gidiyorsak seçim sonrası da ona gideceğiz. Makam aracı almam. Kocaeli'de merkezde insana olacak, projemiz insanımızın hizmet alması. Ne yerim ne yediririm sonuna kadar hizmet ederim” dedi. 

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22 Şub 2024 - 09:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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