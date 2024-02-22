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Altın Kiraz’da favoriler kazandı

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Kentimizin tanınmış ve saygın spor adamlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen ve Mitat Atalay’ın da koordinatörlüğünü üstlendiği Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda dün akşam oynanan maçlar yine bol gollü geçti. Bu yıl 12’nci kaz düzenlenen turnuvada takımlar son derece centilmen bir şekilde maçlarda mücadele ediyorlar.

Altın Kiraz’da favoriler kazandı mask
Altın Kiraz’da favoriler kazandı
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ETİ MİMARLIK RAHAT KAZANDI

Günün ilk maçında Eti Mimarlık ile Kontrat İnşaat- Kartepe Veteran takımları mücadele etti. İki takımın da birbirini tartarak başladığı maçta ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü ele alan Eti Mimarlık, etkiyi ayaklarının performansı ile maçı koparmayı başardı. Sahadan 8-2 üstün ayrılan Eti Mimarlık’ta Kaya Öz maçı beş golle tamamladı.

ERS İNŞAAT 2’DE 2 YAPTI

Günün ikinci maçında ise ERS İnşaat & Otomotiv ile Öz-Can Pişmaniye takımları kozlarını paylaştı. Turnuvanın iddialı takımlarından biri olan ERS İnşaat & Otomotiv, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren ve golcüsü Erdi ile rakibini gol yağmuruna tutan ERS İnşaat & Otomotiv, sahadan 12-1 galip ayrıldı ve ikinci maçını da galibiyetle tamamladı.

Altın Kiraz’da favoriler kazandı

Tertip Kurulu başkanı Metin Özkan ile koordinatör Mitat Atalay organizasyonda bir eksiklik yaşanmaması için büyük çaba gösteriyorlar.

Altın Kiraz’da favoriler kazandı


İş insanı Hicri Uluçay’ın takımı önceki akşam güçlü rakibi önünde fazla varlık gösteremedi.


ETİ MİMARLIK: 8
KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Saha
HAKEM: Hüseyin Erdem
ETİ MİMARLIK: Emre Kösemen *, Engin Kocaman *, Emrah Öztürk *, Cevdet Havuz *, Kaya Öz *, Mesut Aslantaş *, Cihat Kulaksız **
KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: Ergin Gökder *, Mesut Can *, Muhittin Pilis *, Fatih Engin *, Ergün Kömürcü *, Fatih Örsoğlu *, Fatih Kıyar ** (Ahmet Baysal *)
GOLLER: Engin Kocaman, Kaya Öz (5), Mesut Aslantaş, Cevdet Havuz (Eti Mimarlık), Fatih Örsoğlu (2) (Kontrat İnşaat-Kartepe Veteran)

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Körfez, Kartepe

22 Şub 2024 - 09:56 - Spor --- Okunma

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