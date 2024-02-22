Zafer Partisi belediye meclis üyesi adayları

Zafer Partisi, Büyükşehir ve tüm ilçelerde belediye başkan adayı gösterdi. Zafer Partisi’nin ilçelerde belediye meclis üyeleri de belli oldu. Zafer Partisi’nin bazı ilçe belediye meclis üyelikleri için az sayıda aday göstermesi dikkat çekti.
KARAMÜRSEL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Erman Koçana, 2-Sercan Sınır, 3-Mustafa Bat, 4-Hamit Kılıçaslan, 5-Tayfun Kılıçaslan, 6-Fidevs Ayla Taner, 7-Mehmet Şengül, 8-Şükriye Kılıçaslan, 9-Kerem Uludeveci
KONTENJAN: 1-Burak Oltan Meydan
GÖLCÜK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Kayhan Kayı, 2-Mehmet Özgür Er, 3-Bahadır Güzel, 4-Batuhan Lütfü Ellibeş, 5-Pınar Kalafat, 6-Hakan Atar, 7-Muhammet Ali Aktaş, 8-Burak Özdemir, 9-Muhammet Furkan Araz, 10-Muhammet Türk, 11-Kadir Uzan, 12-Uğur Gegin, 13-Ömer Faruk Koç, 14-Alper Öçalan
KONTENJAN: 1-Ali Uysal, 2-Halil Tekin, 3-Nermin Kayı
BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Hüseyin Cebeci, 2-Şimal Melike Tol, 3-Murat Karaman, 4-Murat Ercan, 5-Murat Balaban, 6-Emrah Gülümser, 7-Selay Özkara, 8-Emel Demiralp
KONTENJAN: 1-Yasin Erbayraktar
KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Ersun Hızlan, 2-Ali Rıza Mert, 3-Bahadır Aktop, 4-Muhammed Can Pehlevan, 5-Büşra Koyuncuoğlu, 6-Hakan Kaçar
KONTENJAN: 1-Hakan Fidan
KANDIRA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Oğuzhan Uçar, 2-Feriha Nurlu, 3-Ritvan Doğan, 4-Demet Kadir, 5-Ufuk Zengin, 6-Cihan Koç, 7-Nagihan Ülger, 8-Mustafa Bayır
KONTENJAN: 1-Nesrin Baliç
İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Cihan Emeksiz, 2-Ufukhan Aslan, 3-İbrahim Demirtaş, 4-Lüthü Ünsal Hopalı, 5-İlknur Çeliker, 6-Çağatay Yurtseven, 7-Ferdi Avcı, 8-Hanife Özmen, 9-Yügeday Çağlı Bakan, 10-Orkun Yılmam, 11-Eray Konca, 12-Nurcan Can, 13-Adem Alakoca, 14-Selen Yalçınöz, 15-Dery Keskin, 16-Bigman Çakmak, 17-Abdullah Çiçek, 18-Abdülhamit Süleyman, 19-Yasin Akbaba, 20-Onur Aydın, 21-Batuhan Bulut, 22-Efe Berkan Bulant, 23-Ata Akgün, 24-Alican Akyıl, 25-Osman Cihan Dalgayaran, 26-Ergün Patlar, 27-Sercan Can, 28-Feyza Özdemir, 29-Cenk Bayrak, 30-Murat Korkmaz
KONTENJAN: 1-Ömer Benlioğlu, 2-Muhammet Kerem Başak, 3-Erdinç Köse
DERİNCE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Hasan Basri Codukoğlu, 2-Ali Baran Ay, 3-Yunus Kurt, 4-Pehlül Dal, 5-Nihat Alpak, 6-Emine Akkaya, 7-Yasemin Sarıca, 8-Murat Demiröz, 9-İbrahim Halil Özcan, 10-Vedat Öztoplu, 11-Erkut Odabaş, 12-Hayati Akgül, 13-Cebbar Bulut Şahin, 14-Furkan Alkan, 15-Gamze Meydan, 16-Mustafa Özgür KONTENJAN: 1-Derya Pehlivan, 2-Hatice Korkmaz
KÖRFEZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Nurullah Çoban, 2-Yusuf Ziya Akçınar, 3-Talha Yalnız, 4-Osman Yazgan, 5-Doğukan Koyuncuoğlu, 6-Nuri Güven, 7-Deniz Yamanı, 8-Bayram Yanıktaş, 9-Mehmet Burak Gümüş, 10-Öner Çelik, 11-Samet Yağız, 12-Emirhan Şen, 13-Alperen Poyraz, 14-Ercan Meriç, 15-Buruk Durmuş, 16-Ali Ebubekir Yaman, 17-Atilla Yayla, 18-Birol Akten, 19-Tacettin Ekşi, 20-Kadircan Güven, 21-Ali Yurttav, 22-Mustafa Sanı Öğüt, 23-Koray Aytaş, 24-Yasin Comart,
KONTENJAN: 1-Mustafa Ceyhan, 2-Yalçın Biçer
DİLOVASI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Sevda Çon, 2-Muzaffer Emre Duman, 3-Gökhan Uyar, 4-Ergün Suda, 5-Hande Burcu Korol, 6-Burhan Özberk, 7-Recep Taşören, 8-Vahit Göncü, 9-Özgür Korol
KONTENJAN: 1-Mert Muslu, 2-Anıl Güngör, 3-Alican Danyıldız
GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Can Muratoğlu, 2-Şafak Akın, 3-Serdar Korkut, 4-Gökhan Alkan, 5-Umut Şensoy, 6-Damre Nur Eroğlu, 7-Ali Nail Sarı, 8-Sevilay Tav, 9-Furkan Başlan, 10-Ayçanur Özel, 11-Nilgün Şengül, 12-Muhammet Karadeniz, 13-Behiye Sağır, 14-Melda Can Sorgu, 15-Sibel Dumanliova, 16-Ali Aykut Özel, 17-Gizem Şengül, 18-Berat Öztürk, 19-Esra Özel, 20-Pelin Su Kiremitçi, 21-Müzeyyin Tekin, 22-Sanberk Özkara, 23-Faruk Tutan, 24-Ramis Alay
KONTENJAN: 1-Zekeriya Uçar, 2-Deniz Sorgun, 3-Eda Uçar, 4-Recep Subaşı
ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Adil Oğuz, 2-Erhan Sarıpolat, 3-Furkan Tosun, 4-Gözde Kandiş, 5-Erkan Duygun
KONTENJAN: 1-Pınar Alkan
DARICA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI: 1-Doğukan Delen, 2-Korhan Yorulmaz, 3-Fatih Görkem, 4-Yaşar Cengiz Kocakaplan, 5-Asena Büşra Karakuş, 6-Faruk Efe, 7-İbrahim Efe Aygül, 8-Hamza Görkem, 9-Fatma Sinem Kara, 10-Metin Mert Kalyoncu, 11-Enes Görkem
KONTENJAN: 1-Ahmet Yücel Şanlı, 2-Havva Öztürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.