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BAĞ Projesi’nde kadın girişimciler eğitimlerini tamamladı

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Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (KOİDER) öncülüğünde hayata geçirilen BAĞ Projesi’nde kadın girişimciler eğitimlerini tamamladı.

BAĞ Projesi’nde kadın girişimciler eğitimlerini tamamladı mask
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Başkiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılımıyla 13 Aralık 2023 tarihinde kamuoyuna tanıtılan projeye kadın girişimciler yoğun ilgi gösterdi. 27 Aralık’a kadar süren başvuruların ardından Ocak ayından itibaren Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde verilen eğitimler 7 haftalık sürenin ardından sona erdi.

BİRÇOK KONUDA EĞİTİMLER VERİLDİ

Başiskele’nin yeni girişimci kadınları; stratejik planlama, pazarlama ve marka oluşturma, finansal okur yazarlık ve sosyal medya, kriz ve kişisel gelişim süreçleri, hukuki süreçler, sürdürülebilirlik iletişim ve sosyal sorumluluk ve devlet destekleri konularında eğitimler aldı.

Eğitimlerini başarıyla bitiren 16 kursiyere Belediye Başkanı M. Yasin Özlü tarafından imzalanan Malcolm Gladwell’in The Tipping Point - Kıvılcım Anı kitabı hediye edilirken, kadın girişimciler de desteklerinden dolayı Başkan Özlü’ye ve ekibine teşekkür ettiler.

İLK ÜÇ PROJEYE BÜYÜK PARA ÖDÜLÜ

Kursiyerlerden proje sunumları dinlenecek ve aldıkları eğitimlerini ölçmek adına  sınava tabi tutulacak. Kursiyerlerin proje sunumları, sınav sonuçları ve eğitimlere devam durumları göz önünde bulundurularak birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek. Başiskele Belediyesi tarafından birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verilecek. 

 

Kaynak: BÜLTEN

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22 Şub 2024 - 10:16 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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