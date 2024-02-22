Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada

Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 09.40 sularında trafikte ilerleyen Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan 31 HO 1305 ISUZU marka halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Halk otobüsü şoförü, karşıdan gelen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark edince son anda manevra yaptı. Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu. İçerisinde 6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.