Fofana sezonu kapattı

6 HAFTA ALÇIDA KALACAK
Kocaelispor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İbrahima Fofana’nın ayak parmağı kırıldı. Sol ayağının serçe parmağındaki tarak kemiği kırılan genç futbolcunun tedavisine başlandı. En iyi ihtimalle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fofana’nın 6 hafta ise alçıda kalacak. Fofana bu sezon 4ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta forma giydi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emre Ks - ben dedim lawalı alın kadroya diye dinlemediler, müthiş bir yetenekti lawal, harcandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.