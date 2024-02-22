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22 Şub 2024 - 10:28- Spor G:

Fofana sezonu kapattı

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Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da Fofana’nın ayak parmağı kırıldı. İyileşme süreci 8 hafta sürecek olan Fofana sezonu kapattı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Fofana sezonu kapattı mask
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6 HAFTA ALÇIDA KALACAK

Kocaelispor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İbrahima Fofana’nın ayak parmağı kırıldı. Sol ayağının serçe parmağındaki tarak kemiği kırılan genç futbolcunun tedavisine başlandı. En iyi ihtimalle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fofana’nın 6 hafta ise alçıda kalacak. Fofana bu sezon 4ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta forma giydi.

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22 Şub 2024 - 10:28 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emre Ks - ben dedim lawalı alın kadroya diye dinlemediler, müthiş bir yetenekti lawal, harcandı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 10:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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