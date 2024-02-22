Fofana sezonu kapattı

6 HAFTA ALÇIDA KALACAK

Kocaelispor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İbrahima Fofana’nın ayak parmağı kırıldı. Sol ayağının serçe parmağındaki tarak kemiği kırılan genç futbolcunun tedavisine başlandı. En iyi ihtimalle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fofana’nın 6 hafta ise alçıda kalacak. Fofana bu sezon 4ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta forma giydi.