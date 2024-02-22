Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına 19 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın 1 mimar, KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 1 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 idari uzman, 6 büro görevlisi, 2 destek personeli ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
Başvurular, 22 Şubat-7 Mart'ta Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden yapılacak.
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, daha sonra "https://www.ktb.gov.tr/" ve "https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/" adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecek.
Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.