Düzağaç Kültür Merkezi’nde temel cimnastik kursu başlıyor

Gölcük Belediyesi, ilçedeki atıl yapıları dönüştürerek eğitim yuvalarına dönüştürüyor. Çalışmalar ile Gölcük Belediyesi tarafından devralınan eski santral binasını tadilattan geçirerek yeniledi. Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada temel cimnastik kursu başlıyor. Cumartesi-Pazar günleri saat 16.00’da başlayacak kurslar için kayıt işlemleri ise sürüyor.
ÜCRETSİZ KURSLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri ise devam ediyor. Düzağaç Kültür Merkezi’nde başvuruların başladığı kurslar için Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün (0542) 495 09 65 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.