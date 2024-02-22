Aygün ziyaretlerini sürdürüyor

ESNAF ZİYARETLERİ
İstişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kapsamda ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kez beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül ile birlikte ilk olarak Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi mevkiinde faaliyetlerini sürdüren Çağlar Plaket'in sahibi Uğur Çağlar'ı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.
DAVA VE VEFA HAREKETİ
Vefa ziyaretleri kapsamında İstişare Kurulu Üyeleri Muhammed Becet ve Fuat Karakuzu'yu ziyaret eden Başkan Aygün, AK Parti’nin bir dava ve vefa hareketi olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Aygün son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Uzuner ile Çınarlı Mahallesi’nde ikamet eden Furkan Uzunoğlu'nun hanelerine konuk oldu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.